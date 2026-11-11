Escándalo por sector VIP en misa del Papa en Buenos Aires

Il Messaggero denuncia exclusividad y contraste con fieles en la misa papal en Buenos Aires, donde dos millones asistieron bajo condiciones dispares.

El tradicional periódico italiano Il Messaggero ha publicado un extenso reportaje donde califica como un escándalo la existencia de un sector exclusivo con acceso privilegiado durante la misa presidida por el Sumo Pontífice en Buenos Aires. El medio romano describió con dureza el contraste evidente entre un área con buffet, bebidas y asientos especiales y una multitud inmensa de fieles, ancianos, monjas y voluntarios que esperaron horas a la intemperie.

Contraste entre lujo y espera en la multitud

Dos millones de personas asistieron al evento religioso, pero la publicación señaló que esta situación amenaza con empañar la imagen de la inmensa afluencia popular. El diario italiano afirmó que la diferencia generó indignación por el trato distinguido reservado para celebridades, políticos, magistrados y empresarios, frente a las condiciones precarias del resto de los asistentes. La crítica se centró en la percepción de desigualdad durante una ceremonia de gran trascendencia.

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Crítica a la contradicción del mensaje papal

La crítica del medio romano no se limitó a describir las diferencias físicas. Apuntó directamente contra la contradicción con el mensaje papal, ya que el Sumo Pontífice realiza constantes llamamientos a la sobriedad, la solidaridad y la centralidad de los pobres. El texto aclaró que lo que preocupa no es solo la existencia de asientos reservados, una práctica común en grandes ceremonias públicas, sino la creación de un salón exclusivo con servicio de catering incluido.

Protocolo estricto y listas de invitados

Il Messaggero detalló el operativo de selección que rigió para el sector privilegiado. El acceso requería una invitación personal con código QR y cumplía con requisitos de vestimenta específicos que incluían pantalones largos, faldas o vestidos hasta la rodilla como mínimo. Además, se prohibieron hombros descubiertos y prendas con lemas políticos o publicidad, lo que el diario calificó como un riguroso proceso de selección para una celebración que pretendía expresar el carácter universal de la Iglesia.

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Figuras públicas y financiamiento no esclarecido

Entre los invitados se encontraban figuras reconocidas como Valeria Mazza, Pampita, Yanina Latorre, Analía Franchín y Flor de la V. Los organizadores reiteraron que la misa era gratuita y que no se habían vendido entradas, pero persisten interrogantes sobre quién autorizó el área exclusiva. Tampoco se sabe quién elaboró las listas de invitados ni qué recursos se utilizaron para financiar los servicios de recepción.

Impacto social y viralización de la polémica

El asunto resulta aún más delicado porque surgió durante un viaje en el que el Papa insistió en la necesidad de una Iglesia cercana a los pobres. La paradoja fue evidente mientras el Sumo Pontífice predicaba la solidaridad frente a invitados con trato especial. Las fotos de la zona reservada se viralizaron rápidamente en redes sociales, extendiendo la polémica desde la indignación popular hasta el Congreso argentino, donde el tema generó debates políticos significativos.