Escándalo por la declaración jurada de Adorni y baja de inflación marcan la semana del gobierno de Milei

El portavoz presidencial Manuel Adorni confesó ocultar medio millón de dólares, mientras la inflación de mayo cayó a 2,1% y S&P mejoró la calificación de la deuda. La oposición exige la comparecencia del Jefe de Gabinete y se investiga al organismo regulador de aeropuertos por presuntas coimas.

El gobierno de Javier Milei enfrenta una semana crítica marcada por dos frentes: la transparencia patrimonial y la gestión económica. El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aunque en el texto original se menciona a Adorni, debe presentarse ante el Congreso para rendir cuentas, obligación mensual que no cumple desde noviembre de 2023.

La oposición, liderada por figuras como Victoria Villarruel, exige su comparecencia inmediata. Paralelamente, el escándalo por la declaración jurada de Manuel Adorni, portavoz presidencial, domina la agenda. Adorni admitió ocultar ingresos por unos 500.000 dólares, supuestamente de inversiones cripto previas a la función pública, pero su explicación lo acerca al delito de omisión maliciosa según el artículo 268 del Código Penal.

Su confesión, tras años de mentiras, eleva su patrimonio declarado a 627,2 millones de pesos, generando una crisis de credibilidad y profundizando la grieta en el gabinete, con conferencias de prensa donde Bullrich y otros ministros evaden el tema. A pesar de ello, la economía mostraba una señal positiva: la inflación de mayo se desaceleró a 2,1%, la menor desde septiembre de 2025, incluso por debajo de las expectativas del mercado.

La inflación núcleo rozó el piso del 2% con un 1,9%. Este dato, sumado a la mejora de la calificadora S&P que elevó la nota de la deuda y redujo el riesgo país a 441 puntos, generó euforia en los mercados con acciones que subieron 6,4%.

Sin embargo, elGovernment no capitaliza estas buenas nuevas debido al revuelo político. En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, viaja a China para negociar apertura de mercados para carnes bovinas y porcinas, biotecnología, minería y energía, buscando reducir el déficit comercial bilateral de 8.000 millones de dólares.

Por otro lado, la Justicia investiga a la presidenta del ORSNA, Noelia Ruiz, y a su predecesor Facundo Leal por presuntas coimas, a pedido de un fiscal que busca reconstruir el funcionamiento del organismo. Finalmente, Karina Milei publicó una foto de la mesa política en Casa Rosada, en medio de tensiones entre Adorni y Bullrock, mostrando una aparente normalidad mientras persisten los conflictos internos





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