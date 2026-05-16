Escándalo por Importaciones de Gas Natural Licuado: Sobreprecios y Riesgos de Suministro en Argentina

La gestión de ENARSA y la Secretaría de Energía es cuestionada tras pagar un 47% más por el GNL después de haber rechazado ofertas más económicas, generando alarmas de desabastecimiento en el norte del país.

El escenario energético argentino se encuentra sumergido en una profunda controversia debido a las recientes decisiones tomadas por la Secretaría de Energía y la empresa estatal ENARSA en relación con la importación de Gas Natural Licuado ( GNL ).

El núcleo del escándalo reside en una contradicción financiera flagrante: el gobierno rechazó inicialmente una oferta privada basada en costos que consideraba excesivos, para luego, pocas semanas después, concretar un acuerdo con la misma empresa pero bajo condiciones económicas significativamente más onerosas. Específicamente, mientras que en abril se habían recibido ofertas cercanas a los 4,5 dólares por millón de BTU, la Secretaría de Energía decidió descartar dicha licitación apoyándose en un informe técnico de ENARSA que sugería que el costo no debía superar el límite de los 3,5 dólares.

Sin embargo, para el 13 de mayo, la realidad fue opuesta, ya que ENARSA cerró operaciones pagando 5,16 dólares por millón de BTU, lo que representa un incremento del 47% respecto al techo que ellos mismos habían impuesto para rechazar las ofertas previas. Esta maniobra ha suscitado fuertes cuestionamientos tanto dentro del Ministerio de Economía como en el sector privado, donde se debate si estamos ante un caso de ineptitud galopante o un diseño deliberado para favorecer a intereses específicos en la cadena de suministro.

Este conflicto surge en un momento crítico, coincidiendo con la proximidad del invierno y el recurrente temor al desabastecimiento de gas en diversas regiones del país. El Gobierno Nacional ha mantenido un discurso constante sobre la normalización del mercado y la eliminación progresiva de los subsidios, pero la gestión de estas importaciones parece contradecir esa premisa de eficiencia y transparencia.

La implementación de un nuevo esquema de subastas, administrado por la firma MEGSA a través del Mercado Electrónico del Gas, ha introducido una lógica de competencia en tiempo real donde las industrias y centrales térmicas deben pujar por el remanente del GNL importado para demanda prioritaria. Muchas empresas han manifestado su rechazo a este sistema, calificándolo de irracional, debido a que los precios internacionales del GNL pueden alcanzar los 20 dólares por millón de BTU, una cifra que quintuplica el costo del gas producido localmente.

Esta situación coloca a las industrias en una posición de vulnerabilidad extrema, obligándolas a elegir entre pagar precios exorbitantes o enfrentar la posibilidad de quedarse sin suministro físico durante los meses de mayor demanda térmica. Las repercusiones de esta gestión se sienten con especial intensidad en el norte argentino, donde la infraestructura gasífera es históricamente incompleta y vulnerable.

Gobernadores de provincias como Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco y Formosa han expresado su profunda preocupación ante la falta de previsibilidad. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ha sido uno de los críticos más vocales, exigiendo garantías reales de abastecimiento para evitar que sus ciudadanos y productores vuelvan a ser tratados como argentinos de segunda.

En Tucumán, el sector citrícola y azucarero se encuentra en una carrera contra el reloj para asegurar el gas necesario para la zafra, ya que cualquier interrupción en el suministro podría causar daños económicos irreparables en la producción regional. A pesar de estas tensiones, el proceso de subasta terminó colocando los nueve cargamentos previstos para junio, destacándose la participación de la empresa Trafigura, que se adjudicó cinco de esos cargamentos en una jugada que ha alterado el tablero estratégico del negocio gasífero en el país.

El resultado final deja un sabor amargo en el sector productivo, que ve cómo la falta de planificación y la inconsistencia en la toma de decisiones gubernamentales encarecen los costos operativos y ponen en riesgo el desarrollo industrial del interior del territorio





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