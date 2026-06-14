Escándalo por el pendrive de Adorni: la presión del Congreso y el gabinete

El caso de Adorni sigue creciendo y poniendo en jaque al gobierno de Milei. La presión del Congreso y el gabinete es cada vez mayor, y los ministros están pidiendo la renuncia de Adorni. Sin embargo, Karina Milei y Federico Sturzenegger siguen defendiendo al jefe de Gabinete.

El escándalo por el pendrive de Adorni sigue creciendo y poniendo en jaque al gobierno de Milei . La presión del Congreso y el gabinete es cada vez mayor, y los ministros están pidiendo la renuncia de Adorni .

Sin embargo, Karina Milei y Federico Sturzenegger siguen defendiendo al jefe de Gabinete. El caso se centra en la omisión de Adorni en sus declaraciones juradas de 2023, 2024 y 2025, así como en la falta de explicación sobre cómo obtuvo dólares en efectivo para pagar gastos sin factura. La situación está paralizando la gestión del gobierno y eclipsando cualquier logro económico que intenten exhibir.

El Presidente de la Nación enfrenta una decisión extremadamente delicada, y la sensación predominante dentro del gobierno es que el caso está dañando severamente al gobierno. La percepción es casi unánime entre los ministros, que consideran que el caso está neutralizando cualquier intento de mostrar resultados económicos. La discusión atraviesa hoy el corazón mismo del poder libertario, y el que define es Milei.

El caso de Adorni se suma a otros problemas que enfrenta el gobierno, y la situación está cada vez más tensa





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