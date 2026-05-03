Escándalo por el patrimonio de Adorni sacude al gobierno de Milei

La investigación sobre los bienes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, genera tensiones internas en La Libertad Avanza y pone en evidencia las dificultades del gobierno para mantener su relato. El ajuste económico afecta a la clase media y la lucha por el poder se intensifica en el ámbito judicial.

La situación política y económica en Argentina se encuentra en un punto crítico. El foco de atención se centra en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y su hermano, quien se ha visto envuelto en un escándalo patrimonial que pone en riesgo la imagen del gobierno de Javier Milei .

La investigación judicial sobre los bienes de Adorni ha generado tensiones internas dentro de La Libertad Avanza, con intentos de minimizar la situación y justificar gastos de representación. Mientras tanto, el ajuste económico implementado por el gobierno continúa afectando a la clase media, con un aumento de la deuda y la desesperación de la población. La marcha de la CGT no ha logrado generar un impacto significativo, y el peronismo enfrenta divisiones internas de cara a las próximas elecciones.

En el ámbito judicial, se han producido gestos que favorecen al gobierno, como el archivo de la causa por la invitación de Bettina Angeletti al avión presidencial y el giro en el expediente ANDIS. Sin embargo, persisten las tensiones entre diferentes actores del poder, como Santiago Caputo y Karina Milei, en la lucha por el control del Ministerio de Justicia y la designación de jueces y fiscales.

La independencia del poder judicial se ve amenazada por denuncias de irregularidades en la selección de magistrados. A pesar de las dificultades, el gobierno de Milei continúa adelante con su agenda, buscando consolidar su poder y avanzar con su proyecto político. La situación es compleja y volátil, con múltiples factores en juego que podrían determinar el futuro del país





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