Escándalo por Cosecha de Maíz en San Luis: Desvío de US$2 Millones y la Sombra de la Corrupción

Un caso de corrupción en San Luis involucra una cosecha de maíz valorada en US$2 millones, cuyo destino es desconocido. Exfuncionarios están imputados y el gobernador exige una investigación exhaustiva sobre el manejo del campo.

CÓRDOBA.- La provincia de San Luis continúa en el ojo de la tormenta por un caso que involucra una cosecha de maíz valorada en US$2 millones, cuyo destino permanece desconocido desde hace más de dos años. El escándalo salpica a Ricardo André Bazla, exsecretario provincial de Ética Pública y Control de Gestión, quien renunció a su cargo tras la decisión judicial, y a Darío Oviedo, exdirector del área administrativa involucrada. El foco de la controversia es el campo “El Caburé”, ubicado en el departamento Pedernera, al sur de la provincia, sobre el cual el gobierno provincial retomó el control en abril de 2023. Pascual Celdrán, abogado de Ricardo Vaira y Andrés Ingaramo, quienes sembraron las 1948 hectáreas de maíz cosechadas en 2023, asegura que sus clientes nunca fueron notificados formalmente de la recuperación del campo por parte de la provincia, y que incluso continuaron pagando el canon anual correspondiente.

La trama se remonta a 2007, cuando la provincia adjudicó las 2000 hectáreas con opción a compra, estableciendo como condiciones la generación de embriones de caballos de polo y el pago de un canon. El adjudicatario original, Daniel Lucero, arrendó la propiedad a Vaira e Ingaramo, quienes posteriormente adquirieron la sociedad. En 2017, según el gobierno, se revocó la operación por incumplimiento de las condiciones. La decisión fue apelada, pero en 2022, la apelación fue rechazada, según el abogado, mediante un decreto interno sin notificación. En este contexto, se sembró el maíz. Funcionarios provinciales tomaron el control del campo, cosecharon el grano y lo retiraron, lo que desencadenó la denuncia judicial de Vaira e Ingaramo. “Cortaron los candados e ingresaron, dijeron que es del Gobierno y que les correspondía la posesión. Contratan a una persona de Buenos Aires que cosecha y el grano desaparece sin que exista ninguna constancia contable oficial”, denunciaron.

Según publicaciones de la Agencia San Luis de mayo de 2024, la provincia evitó la usurpación del campo después de haberlo recuperado un mes antes. En aquel momento, Bazla declaró: “Nos enteramos ayer que habían cambiado el candado, nos avisó la persona que está encargada del cuidado del campo, que no pudo ingresar. Inmediatamente el doctor Darío Oviedo radicó la denuncia policial y volvimos para evitar la usurpación de esta propiedad del Gobierno que ha sido objeto de una conducta violenta que naturalmente vamos a desterrar. Esas son las instrucciones del gobernador Claudio Poggi. Por eso nos vinimos al sur de la provincia para realmente tomar posesión, como ya la teníamos, pero que fue perturbada por personas que desconocemos. Naturalmente a partir de ahora se inicia una investigación policial y judicial”.

Tres semanas después, Bazla fue imputado por presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, falsedad ideológica, estafa procesal, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, peculado y hurto. El fiscal Leandro Estrada argumentó que se realizaron actos de disposición de la cosecha sin respetar los procedimientos administrativos establecidos, lo que habría causado un perjuicio al Estado provincial. Se habrían violado normas de la Ley de Contabilidad en relación con las contrataciones. La acusación señala que, tras la recuperación del campo en 2024, Bazla habría intervenido en contrataciones para la cosecha sin cumplir con los mecanismos legales, alterando la situación patrimonial del predio. La defensa del exfuncionario rechazó las acusaciones y solicitó la nulidad de lo actuado por supuesta vulneración del derecho de defensa, argumento desestimado por el juez.

Después de ser imputado, Bazla presentó su renuncia al gobernador Claudio Poggi. En la carta, explicó: “Motiva la presente, la necesidad de ejercer mi derecho de defensa frente a una serie de decisiones judiciales y medidas de coerción dirigidas contra mi persona, pero que entiendo no sólo me afectan en lo personal, sino que, bajo ningún punto de vista, quisiera que lo propio dañara la impecable gestión de gobierno que Ud. encabeza y menos aún, su lucha contra la corrupción y el claro objetivo de recuperar la institucionalidad de nuestra provincia”. El gobernador Poggi afirmó: “Nosotros tomamos las medidas de desafectar a un funcionario y someterlo a investigación. Ahora la Justicia consideró que el doctor Bazla debe también ser investigado, y soy respetuoso de las acciones judiciales, y me parece bien”. Además, Poggi indicó que la Justicia debe llevar a cabo una investigación más exhaustiva, abarcando los siete años anteriores a la actual investigación, periodo en el cual el campo ya estaba en posesión de la provincia y del cual aún se desconoce el destino de lo producido.





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corrupción San Luis Maíz Investigación Judicial Desvío De Fondos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marcos Rojo, expulsado y furioso: escándalo en el Racing-RiverMarcos Rojo vivió una noche para el olvido en el clásico Racing-River. Expulsado por un manotazo y luego de insultar al árbitro, el defensor fue protagonista de errores defensivos que costaron caro a su equipo. River aprovechó la ventaja numérica para ganar el partido y avanzar en el torneo.

Read more »

Escándalo de Coimas en Discapacidad: Acusados Habrían Financiado Acto de Milei en el Movistar ArenaInvestigación revela que los acusados por sobornos en la Agencia de Discapacidad habrían financiado el evento de Javier Milei en el Movistar Arena. La oposición busca una comisión investigadora en el Congreso.

Read more »

Escándalo en Racing vs. River: El árbitro detalla insultos y acciones violentasEl árbitro del partido entre Racing y River detalló en su informe los insultos y la conducta inapropiada del defensor de Racing, anticipando una severa sanción. Además, relató la expulsión y comportamiento del ayudante de campo de Gustavo Costas.

Read more »

Escándalo en el deporte: El 'Jacuzzigate' sacude a la NFL y al periodismoUn escándalo de infidelidad y conflicto ético sacude al mundo del deporte estadounidense tras la filtración de fotos de Mike Vrabel, leyenda del fútbol americano, y Dianna Russini, periodista de The Athletic. El caso, conocido como 'Jacuzzigate', pone en entredicho la credibilidad periodística y plantea interrogantes sobre la cobertura deportiva.

Read more »

Liberaron al futbolista de Gimnasia (J) que gritó “bomba” en un avión: seguirá imputado y con restriccionesEmiliano Endrizzi recuperó la libertad tras el escándalo en Jujuy, pero situación judicial continúa comprometida.

Read more »

Elisa Carrió opinó sobre el escándalo de Manuel Adorni: 'Es una película de Almodóvar'La líder de la Coalición Cívica apuntó contra el vocero presidencial, ironizó sobre su entorno y trazó una crítica más amplia sobre el poder, el ascenso social y el clima político actual.

Read more »