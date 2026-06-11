Escándalo Patrimonial y Judicial del Diputado Francisco Adorni

El legislador provincial rectificó su declaración jurada por segunda vez, reduciendo el valor de su casa y revelando cuentas bancarias omitidas, mientras enfrenta una imputación fiscal por la cancelación sospechosa de un crédito millonario.

El diputado provincial Francisco Adorni se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras haber procedido a rectificar, por segunda vez en un periodo muy breve, su declaración jurada ante la Oficina Anti corrupción .

Esta acción surge en un contexto de creciente escrutinio sobre el patrimonio de los funcionarios públicos y la transparencia en la gestión de sus bienes. La primera rectificación había sido presentada el 19 de mayo, modificando los datos suministrados al momento de dejar su cargo en el Ministerio de Defensa.

Sin embargo, el pasado 8 de junio, el legislador volvió a presentar nuevos cambios que alteran significativamente la percepción de su solvencia económica y la valuación de sus bienes inmuebles. El punto más llamativo de esta nueva presentación es la modificación del valor de su propiedad ubicada en City Bell.

Mientras que en la documentación previa el valor fiscal de la vivienda se estimaba en 67.500.000 pesos, en la versión más reciente Adorni sostiene que el valor real es de 52.600.000 pesos, argumentando una menor valuación que reduce el monto declarado en un porcentaje considerable. Más allá de la valuación inmobiliaria, la declaración jurada del diputado provincial revela otros ajustes financieros que han despertado sospechas en los organismos de control.

Adorni ha incorporado la existencia de cinco cajas de ahorro donde mantiene distribuidos poco más de 2 millones de pesos, una información que fue omitida en sus presentaciones anteriores, donde únicamente declaraba la posesión de dinero en efectivo. Este cambio en la composición de sus activos líquidos coincide con una investigación judicial en curso.

Un fiscal ha solicitado formalmente información bancaria, impositiva y patrimonial detallada, dirigiendo sus requerimientos específicamente al Banco de la Provincia de Buenos Aires para obtener datos sobre un crédito hipotecario. El núcleo del conflicto legal reside en que el funcionario declaró la cancelación total de un crédito hipotecario por un monto aproximado de 60.000.000 de pesos en un lapso inferior a un año.

Esta rápida liquidación de una deuda tan cuantiosa ha sido interpretada como una inconsistencia patrimonial grave, lo que motivó que el fiscal decidiera imputarlo para esclarecer el origen de los fondos utilizados para dicho pago. En el plano político, la figura de Francisco Adorni está atravesada por fuertes tensiones y expectativas dentro de la estructura de La Libertad Avanza.

Se lo ha señalado como el candidato natural impulsado por Karina Milei para disputar el liderazgo en la capital provincial y enfrentar a figuras como Alak. No obstante, su trayectoria no está exenta de críticas. Desde el sector de La Cámpora se han recordado públicamente los supuestos beneficios laborales de los que se habrían valido los hermanos Adorni en el pasado.

En particular, se menciona que Manuel Adorni ganó un juicio contra la empresa Renault por un monto de 60.000 dólares, mientras que Francisco solicitó licencias en diversas ocasiones para desempeñarse en el Ministerio de Defensa, renunciando finalmente a su puesto solo cuando quedó en el primer lugar de la lista electoral de su partido. Estas revelaciones buscan cuestionar la coherencia ética de un sector que promueve la austeridad y la reducción del Estado.

Finalmente, el malestar no solo proviene de la oposición política, sino también de sectores internos que cuestionan la gestión territorial del diputado. Existe una creciente molestia debido a que Francisco Adorni ha sido visto realizando actividades en Junín y La Matanza, pero se percibe una ausencia notable de trabajo efectivo en la ciudad de La Plata, donde debería centrar sus esfuerzos legislativos.

A esto se suma la curiosa petición realizada a la Legislatura para obtener una cochera privada, lo que ha sido interpretado por sus detractores como un intento de evitar la visibilidad pública al ingresar al recinto. Este conjunto de situaciones, que van desde las irregularidades en su patrimonio hasta sus cuestionables movimientos políticos, posicionan al diputado en una situación vulnerable frente a la opinión pública y los organismos judiciales, subrayando la complejidad de su ascenso político y la fragilidad de sus declaraciones financieras ante la ley





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