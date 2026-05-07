Escándalo Judicial y Tensión Política por Presunto Enriquecimiento de Manuel Adorni

La justicia investiga al jefe de Gabinete por irregularidades financieras en la remodelación de su casa, mientras el presidente Milei rechaza las acusaciones y defiende a su funcionario.

La esfera política argentina se encuentra sumida en una profunda controversia debido a que Manuel Adorni , quien desempeña el rol de jefe de Gabinete, ha quedado atrapado en el centro de una investigación judicial sumamente delicada.

El núcleo del conflicto radica en un presunto caso de enriquecimiento ilícito, el cual se vincula directamente con las obras de remodelación y refacciones llevadas a cabo en su propiedad ubicada en el exclusivo barrio cerrado Indio Cuá, situado en la localidad de Exaltación de la Cruz. El detonante de este escándalo fue el testimonio del arquitecto Matías Tabar, quien actuó como el contratista principal a cargo de las obras.

Tabar ha ratificado ante las autoridades judiciales que los pagos realizados por Adorni fueron efectuados de manera irregular, específicamente en moneda extranjera y sin la correspondiente emisión de facturas legales. Según el testimonio del profesional, el monto total ascendió a la suma de doscientos cuarenta y cinco mil dólares estadounidenses, distribuidos en dos entregas significativas: una primera cuota de cincuenta y cinco mil dólares durante el año dos mil veinticuatro y una segunda entrega, mucho más cuantiosa, de ciento noventa mil dólares en el año dos mil veinticinco.

La situación alcanzó niveles de tensión máxima cuando el presidente de la Nación, Javier Milei, decidió intervenir públicamente para respaldar la figura de su funcionario. En diversas declaraciones, el mandatario no dudó en atacar la credibilidad de Matías Tabar, calificándolo abiertamente como un 'mentiroso' y asegurando que se trata de un 'militante kirchnerista' con un prontuario dudoso.

Estas palabras generaron un eco inmediato en el entorno del arquitecto, quien respondió a través de sus redes sociales, específicamente en la plataforma X, manifestando una profunda angustia y dolor. Tabar rechazó categóricamente cualquier vínculo con el kirchnerismo, subrayando que siempre ha apostado por proyectos políticos alternativos, habiendo apoyado en el pasado tanto a Mauricio Macri como a la coalición de La Libertad Avanza.

Para respaldar sus dichos, el arquitecto señaló sus propias publicaciones previas donde criticaba duramente la gestión de Alberto Fernández, la inflación heredada y el accionar de figuras como Cristina Kirchner y Sergio Massa. Mientras tanto, el presidente intentó minimizar la magnitud de las obras, sugiriendo que las descripciones periodísticas sobre cascadas y lujos eran exageraciones y que en realidad se trataba de simples cañerías de agua, atribuyendo las denuncias a una intención maliciosa impulsada por sectores de la prensa y la diputada Marcela Pagano.

Desde el punto de vista legal, la investigación conducida por la Justicia Federal se ha centrado en detectar inconsistencias patrimoniales que justifiquen el desembolso de tales sumas de dinero. Matías Tabar no se limitó a dar un testimonio oral, sino que aportó pruebas materiales contundentes, incluyendo la entrega del contenido de su teléfono celular.

En dicho dispositivo se encuentran registros de contactos y detalles operativos de todo el equipo de trabajo que intervino en la propiedad, abarcando desde albañiles hasta electricistas y plomeros, lo cual otorga una base sólida a su versión de los hechos. Un aspecto particularmente polémico de la causa es la revelación de que Adorni habría intentado contactar al arquitecto mediante mensajes temporales de WhatsApp, una herramienta diseñada para que el contenido desaparezca automáticamente.

Tabar relató que, tras una llamada telefónica, el funcionario le propuso una suerte de asistencia o ayuda a través de su equipo de trabajo para manejar la declaración judicial. Aunque el arquitecto admitió haber evaluado la propuesta inicialmente, terminó rechazándola tras recibir asesoramiento legal para evitar que se interpretara como un acuerdo coordinado entre el imputado y el testigo.

Finalmente, el presidente Javier Milei ha reafirmado su confianza ciega en Manuel Adorni, asegurando que no permitirá que personas honestas sean ejecutadas políticamente basándose en lo que él denomina 'mentiras y fantasías'. Como medida para transparentar la situación, el mandatario anunció que Adorni adelantará la presentación de su declaración jurada patrimonial, trámite que originalmente estaba previsto para el treinta y uno de julio.

Durante una entrevista realizada mientras se encontraba en Estados Unidos, Milei insistió en que toda la documentación ha sido revisada personalmente y que el jefe de Gabinete tiene sus asuntos 'en regla'. El presidente también desestimó cualquier presión interna para remover a Adorni de su cargo, enfatizando que su única lealtad reside en los valores morales y que no le preocupa el desgaste político que este caso pueda generar.

Con este cierre de filas, el gobierno busca blindar a uno de sus funcionarios más visibles frente a una causa que podría tener repercusiones legales y políticas profundas en el corto plazo





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