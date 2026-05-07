Escándalo Judicial por Presunto Enriquecimiento Ilícito de Manuel Adorni

Revelan chats donde el jefe de Gabinete intentó contactar a un contratista antes de su declaración sobre pagos ilegales en efectivo para obras en su vivienda.

La situación legal del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni , ha tomado un giro sumamente complejo y alarmante en las últimas horas, consolidando una crisis judicial que pone en entredicho su integridad y transparencia en el ejercicio de sus funciones públicas.

El núcleo del conflicto radica en la revelación de una serie de comunicaciones digitales que sugieren un intento deliberado de influir en el testimonio de un testigo clave, el contratista Matías Tabar. Según los informes periodísticos difundidos por Nicolás Wiñazky y Santiago Fioriti a través de la señal de A24, Adorni habría intentado establecer contacto con Tabar justo antes de que este brindara sus declaraciones oficiales ante la justicia.

El testimonio de Tabar es devastador para el funcionario, ya que ha detallado que Adorni le realizó pagos por un monto total de 245 mil dólares estadounidenses, efectuados íntegramente en efectivo y fuera de cualquier registro legal o bancario, con el propósito de financiar remodelaciones lujosas en su residencia ubicada en el exclusivo barrio cerrado Indio Cuá. Entre las obras mencionadas, destaca la construcción de una piscina con cascada, un detalle que subraya la magnitud de los gastos no declarados y la posible procedencia ilícita de los fondos.

El contenido de los chats filtrados muestra una dinámica preocupante que podría ser interpretada como un intento de coacción. Adorni, en un tono que oscila entre la cordialidad y la presión, le escribió al contratista manifestándole que necesitaba hablar con él específicamente sobre el tema de la declaración testimonial.

En sus mensajes, el vocero gubernamental le aseguró a Tabar que podía contar con él para cualquier necesidad y que contaba con todo su apoyo, llegando incluso a mencionar que miembros de su equipo legal se pondrían en contacto con el testigo para coordinar acciones. Si bien Tabar respondió inicialmente de manera neutral, la insistencia de Adorni continuó mediante llamadas telefónicas y nuevos mensajes donde reiteraba su ofrecimiento de ayuda.

Sin embargo, el contratista, quien ya se encontraba bajo asesoramiento legal especializado para evitar incurrir en irregularidades, decidió cortar tajantemente la comunicación. En un mensaje final, Tabar le advirtió al funcionario que sus abogados le habían aconsejado no mantener ningún tipo de contacto entre ellos, cerrando la conversación con una frase lapidaria donde aseguraba que su intención era contar toda la verdad ante el fiscal Pollicita.

Este escenario ha provocado una reacción inmediata en el ámbito político y legislativo de Argentina. La diputada nacional Marcela Pagano se presentó personalmente en los tribunales de Comodoro Py para solicitar la aplicación de la denominada doctrina Irurzun.

Esta figura jurídica, implementada durante la gestión de Cambiemos por el camarista Martín Irurzun, sostiene que los exfuncionarios o funcionarios públicos que poseen un poder significativo pueden utilizar su influencia para obstaculizar el avance de las investigaciones judiciales, justificando así la detención preventiva para evitar la manipulación de pruebas o la intimidación de testigos. Pagano argumentó que, en el caso de Adorni, el riesgo es aún más elevado dado que el funcionario sigue detentando su cargo y posee el poder ejecutivo necesario para interferir en la causa de enriquecimiento ilícito.

No obstante, el fiscal Gerardo Pollicita rechazó este pedido, determinando que, hasta el momento, no se ha acreditado un riesgo real o grave de obstrucción que amerite una medida tan restrictiva como la prisión preventiva. Cabe destacar que este no es el único incidente que sugiere un patrón de intentos de presión sobre los testigos involucrados en la causa.

Durante el proceso de declaración de la secretaria del piloto del avión privado que transportó a Adorni hacia Punta del Este, se produjo un episodio similar. Mientras la testigo prestaba declaración, recibió llamadas insistentes y repetitivas de Marcelo Grandío, un amigo cercano del funcionario. La situación generó una evidente tensión y nerviosismo en la mujer, quien terminó mostrando su teléfono móvil tanto al fiscal como al juez Ariel Lijo para evidenciar la presión que estaba sufriendo en tiempo real.

Ante la gravedad de este hecho, el juez Lijo tomó medidas inmediatas imponiendo una restricción de acercamiento y de contacto contra Grandío para proteger la integridad del proceso testimonial. Este conjunto de evidencias parece trazar un camino judicial sumamente accidentado para Manuel Adorni, quien ahora debe enfrentar no solo la acusación de enriquecimiento ilícito por los pagos en negro, sino también la sospecha de haber intentado contaminar la prueba testimonial a través de intermediarios y comunicaciones directas





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