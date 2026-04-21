Escándalo judicial en Santiago del Estero: El retorno de urgencia de Argibay

El juez federal Sebastián Argibay abandonó sus vacaciones en Miami tras recibir órdenes políticas para favorecer a figuras clave de la AFA en una causa por enriquecimiento ilícito y transacciones inmobiliarias irregulares.

El reciente regreso desde Miami del juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay , ha desencadenado una tormenta política y judicial de proporciones incalculables. Las vacaciones del magistrado se vieron abruptamente interrumpidas, según indican fuentes cercanas, debido a una orden directa proveniente de los estratos más altos del poder político provincial, exigiéndole que retomara su despacho de manera inmediata.

La prisa por volver no obedecía a un compromiso con la justicia, sino a la imperiosa necesidad de orquestar una maniobra procesal destinada a favorecer a Pablo Toviggino, hombre fuerte de la AFA. El núcleo de la controversia gira en torno a una transacción inmobiliaria de una finca valorada en 200 millones de pesos, cuya escritura fue objeto de una sospechosa alteración donde desaparecieron cuatro ceros, un detalle que despertó las alarmas del fiscal federal Pedro Simón, acérrimo adversario del juez. La estrategia de Argibay, descrita por expertos como una maniobra tosca y desesperada, buscaba blindar a Toviggino y a Claudio Tapia, sobre quienes pesaba un pedido de detención e inhibición de bienes. Sin embargo, el tiempo corría en su contra. Argibay fue alertado de que la Cámara Federal de Tucumán estaba a punto de desplazarlo de la causa debido a sus públicos y estrechos vínculos con el oficialismo provincial y los actores involucrados en el caso. En una carrera contra el reloj digna de una película de suspenso, el juez tomó un vuelo de regreso y, aún en la ruta desde Ezeiza hacia su provincia, envió un oficio solicitando retomar sus funciones un día antes de lo previsto originalmente, con el único objetivo de controlar el destino del expediente antes de ser apartado oficialmente. El escándalo alcanzó su clímax cuando trascendió la pasividad cómplice de la camarista federal Marina Josefina Cossio de Mercau. A pesar de que la decisión de apartar a Argibay ya estaba tomada desde la semana anterior, la notificación oficial fue deliberadamente demorada. Se le otorgaron a Argibay 50 minutos exactos de gracia para que pudiera enviar la causa a su colega de Campana, Adrián Charvay, otro juez cuestionado por sus supuestos lazos con la cúpula de la AFA. Esta maniobra de triangulación buscaba evitar que la investigación cayera en manos de jueces independientes. No obstante, la jugada fracasó parcialmente cuando el juzgado de Campana, ante la presión mediática y la irregularidad del proceso, se negó a aceptar la competencia del expediente, devolviendo el traslado electrónico a Santiago del Estero. Este hecho marca un precedente grave en la administración de justicia, revelando una red de complicidades diseñada para proteger intereses políticos a costa de la transparencia institucional





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