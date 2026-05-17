Escándalo en las árabes libertarias: Santiago Caputo acusa a Martín Menem de operar trollen contra empleados de Milei

Una fuerte interna política se agrava en el espacio libertario luego de que Santiago Caputo denuncie que Martín Menem operaba una cuenta anónima para atacar a figuras cercanas al presidente Milei. Las pruebas difundidas por usuarios de X muestran una estrategia de desestabilización interna.

El escándalo en torno a la cuenta de X @PeriodistaRufus, ahora eliminada, ha desencadenado una fuerte crisis interna dentro del espacio libertario. Santiago Caputo, asesor presidencial y figura clave en el entorno de Javier Milei , acusó abiertamente a Martín Menem de ser el responsable de la creación y operación de un perfil que atacaba a figuras cercanas al presidente, como Patricia Bullrich, Toto Caputo y Sandra Pettovello.

Además, la cuenta dedicaba elogios a Karina Milei, hermana del mandatario, en un claro intento de polarizar el ambiente político. Las pruebas de los ataques se esparcieron rápidamente en redes sociales, donde decenas de capturas de pantalla mostraron los mensajes agresivos y las críticas públicas de @PeriodistaRufus. Uno de los posteos más llamativos destacaba el liderazgo de Karina Milei, afirmando que pocos entendían su capacidad de formación, mientras descalificaba al Gobierno por su manejo económico.

También se filtraron mensajes que burban ataques a Diputados como Marcela Pagano, Bertie Benegas Lynch y Oscar Zago. La eliminación de la cuenta por parte de Menem solo logró confirmar las sospechas de Caputo, quien ironizó en X: 'Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos'. La interna libertaria, que ya venía tensa, escaló a nuevos niveles con el escándalo.

Las 'Fuerzas del Cielo', agrupación simpatizante de Javier Milei, salieron en defensa de Santiago, incrementando la presión sobre el clan Menem-Karina Milei. El conflicto no se limita a las redes, sino que también involucra disputas por cargos y negocios millonarios, como el caso de los senadores electos y la Hidrovía, en el que ambos bandos se acusan de maniobras irregulares





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