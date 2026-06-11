Escándalo en la Selección de Corea del Sur por críticas a Heung-min Son

Periodistas surcoreanos fueron captados burlándose del capitán Heung-min Son y cuestionando su exención del servicio militar antes del Mundial.

En un giro inesperado y sumamente polémico que ha sacudido los cimientos de la selección nacional de fútbol de Corea del Sur, se ha desatado un escándalo mediático sin precedentes.

Varios cronistas deportivos del país, en un descuido imperdonable, olvidaron que sus micrófonos permanecían abiertos durante una sesión de entrenamiento, lo que permitió que sus conversaciones privadas fueran captadas y posteriormente difundidas masivamente. En estas grabaciones, los periodistas no ahorraron palabras hirientes y críticas severas hacia Heung-min Son, quien no solo es el capitán del equipo sino también la figura más emblemática y respetada del deporte surcoreano a nivel global.

Los comentarios se centraron en burlas hacia su estilo de carrera y una actitud condescendiente que ha dejado atónitos a los seguidores del jugador, quienes ven en Son un ejemplo de disciplina y entrega. La rapidez con la que el audio se propagó a través de las redes sociales convirtió un momento de descuido técnico en una crisis de reputación para el cuerpo de prensa acreditado, evidenciando una falta de respeto profesional alarmante hacia uno de los atletas más influyentes de Asia.

Uno de los puntos más sensibles y controvertidos abordados por los periodistas fue el tema del servicio militar obligatorio, un asunto de suma importancia y rigor legal en la sociedad surcoreana. Los cronistas cuestionaron y se mofaron de la situación de Son, quien, a sus 33 años, se encuentra en una posición particular gracias a sus logros deportivos.

Es fundamental recordar que el delantero recibió una exención especial para cumplir con el servicio militar obligatorio tras haber liderado a la selección nacional hacia la obtención de la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018. Según la legislación vigente en su país, este logro extraordinario le otorgó un beneficio especial, permitiéndole evitar el despliegue completo del servicio y limitándose únicamente a cumplir con un entrenamiento básico.

Esta ventaja legal, aunque justificada por el mérito deportivo, parece haber generado resentimientos ocultos entre algunos sectores de la prensa, que ahora han salido a la luz de la manera más torpe posible, poniendo en duda la equidad de tales privilegios en un país donde el deber militar es considerado un pilar sagrado de la ciudadanía. Ante la gravedad de los hechos y el impacto negativo que esto podría tener en la cohesión del grupo, el encargado de la comunicación de la delegación surcoreana tuvo que intervenir de manera urgente.

El funcionario convocó a una reunión extraordinaria con el cuerpo de periodistas presentes para llamarles la atención severamente y exigir una conducta profesional acorde a la magnitud del evento. A pesar de este clima de tensión, el equipo intenta mantener la concentración absoluta en sus objetivos deportivos.

El debut de Corea del Sur en la Copa del Mundo está programado para este jueves 11 de junio, donde se enfrentarán a la selección de la República Checa en el segundo partido del grupo A. El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Guadalajara a las 23 horas argentina, representa el cierre de la jornada inaugural y es una oportunidad crucial para que el equipo demuestre su fortaleza mental. Son, como líder nato, deberá ahora navegar no solo la presión táctica del partido, sino también el ruido mediático provocado por quienes deberían ser los cronistas objetivos de su camino al éxito.

La mirada del mundo estará puesta en el estadio para ver si este conflicto externo afecta el rendimiento de uno de los jugadores más brillantes de la última década





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