Escándalo en la familia Maradona: Nunzia Pennino en pareja con un amigo de Diego Maradona Jr.

Tras la separación de Diego Maradona Jr. y Nunzia Pennino, se reveló que ella estaría en una relación con un amigo cercano del hijo del Diez, generando un gran revuelo en el mundo del espectáculo.

A pocos meses de confirmarse la separación entre Diego Maradona Jr. y Nunzia Pennino , una nueva versión ha sacudido al mundo del espectáculo. Según informaciones difundidas por medios italianos, la ex pareja de Maradona Jr. habría iniciado una relación con un amigo muy cercano del hijo del Diez, lo que ha generado gran revuelo en los círculos sociales y mediáticos.

La ruptura, que se hizo pública en agosto de 2025, puso fin a una relación de casi 12 años en la que la pareja tuvo dos hijos en común: Diego Matías e India Nicole. En ese momento, el tema se manejó con discreción, aunque trascendió que hubo una denuncia judicial de por medio.

En las últimas horas, la periodista Carolina Molinari reveló en el programa LAM (América) un dato inesperado: Nunzia Pennino estaría en pareja con un cantante napolitano llamado Carlos, quien además sería un amigo cercano de Maradona Jr. Ante las preguntas sobre el tema, el propio Diego prefirió no profundizar, alegando que no quería hablar por respeto a sus hijos, aunque tampoco desmintió la versión. Además, se anunció que un periodista del diario Corriere della Sera ampliaría la información en los próximos días, lo que ha generado aún más expectativa en torno a este escándalo.

La situación ha despertado el interés de la prensa internacional, que sigue de cerca los desarrollos de este caso que involucra a una de las familias más emblemáticas del fútbol y el espectáculo





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