Escándalo en la Corte Suprema: La defensa de Busaniche busca involucrar a Marchi en un caso de corrupción

La defensa del lobbista Santiago Busaniche, implicado en una causa de corrupción, solicita la declaración de Héctor Daniel Marchi, ex administrador de la Corte Suprema, en un intento por desviar la atención y proteger a su cliente. El caso involucra extorsiones, cohecho y una red de corrupción que salpica a figuras importantes del poder judicial y político.

Los abogados defensores de Santiago Busaniche , un lobbista implicado en una causa de corrupción , han solicitado la citación como testigo de Héctor Daniel Marchi , quien durante años administró los cuantiosos recursos de la Corte Suprema de la Nación.

Esta solicitud surge a raíz de las declaraciones de un arrepentido en el juicio, un exfuncionario de alto rango de la AFIP, quien afirmó que Marchi fue el instigador de una extorsión contra dos agentes bursátiles de Rosario. Los defensores de Busaniche, buscando proteger a su cliente, han pedido que Marchi sea eximido del juramento de decir la verdad y que se le confisque su teléfono. Esta estrategia defensiva sugiere un intento de involucrar a figuras de mayor poder para influir en el caso y desviar la atención de su cliente.<\/p>

Héctor Daniel Marchi, contador oriundo de Rafaela y exfuncionario del gobierno de Jorge Obeid, llegó a ser administrador general de la Corte Suprema en 2003, impulsado por el entonces ministro Ricardo Lorenzetti, también de Rafaela. Desde ese puesto, Marchi gestionó los fondos multimillonarios del Poder Judicial durante 15 años, hasta su desplazamiento en 2023. El escándalo actual amenaza a figuras cercanas a Lorenzetti, y la citación de Marchi podría ser un intento de debilitar la investigación o proteger a otros implicados. El caso involucra al exjuez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, y al financista Fernando Whpei, quienes se encuentran en prisión preventiva y procesados por cohecho. La trama se desencadenó cuando Carlos Vaudagna, exdirector regional de la AFIP, admitió haber orquestado una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto.<\/p>

En su declaración como arrepentido, Vaudagna reveló que Marchi impulsaba el chantaje desde Buenos Aires, presionando a Busaniche para que facilitara la creación de la causa penal. El financista Whpei, también arrepentido, admitió haber recibido 160 mil dólares de Iglesias para frenar la investigación. Busaniche, a su vez, está registrado en el teléfono de Vaudagna solicitando agilizar desde la AFIP el informe que incriminaría a los empresarios. Los abogados de Busaniche argumentan que su cliente ha sido incluido de manera fraudulenta en el caso, pero formalmente está acusado de instigar delitos relacionados con la extorsión. La defensa busca movilizar a figuras de mayor poder para defender a Busaniche, por lo que la citación de Marchi y otros testigos podría ser un paso clave en esta estrategia. El fallo de la Cámara de Casación sobre la recusación de los fiscales y la invalidez de la causa también será determinante en el futuro del caso.<\/p>





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