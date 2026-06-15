Escándalo en la CBF: acusan a su presidente de usar fondos para viaje con supuesta amante al Mundial

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Samir Xaud, fue señalado por un medio brasileño por presuntamente utilizar recursos de la entidad para costear la estadía de una empresaria fitness durante su viaje a Estados Unidos para la Copa del Mundo, lo que ha generado acusaciones de mal uso de fondos y una relación sentimental; la CBF negó irregularidades y defendió la transparencia de sus gastos.

Samir Xaud , titular de la Confederación Brasileña de Fútbol ( CBF ), se encuentra en el centro de un escándalo tras la publicación de imágenes que lo muestran junto a una empresaria durante su viaje a Estados Unidos para seguir la Copa del Mundo de 2026, según una investigación periodística.

El medio brasileño Portal LeoDias reveló fotos de Xaud y Camila Cristina Andrade, una empresaria fitness, cenando en el restaurante Harry Cipriani de Nueva York entre el 2 y el 10 de junio. Según el reporte, Andrade habría sido invitada al Mundial con gastos supuestamente cubiertos por la CBF, lo que generó acusaciones de uso indebido de fondos y de una relación sentimental entre ambos.

La pareja viajó por separado: Andrade dejó Nueva York el 9 de junio, un día antes de que Xaud se reuniera en Ciudad de México con su esposa, Natalia, con quien está casado hace 20 años, para asistir a la ceremonia inaugural del torneo el 11 de junio. Xaud, por su parte, realizó un breve regreso a Brasil el 8 de junio para presenciar el partido de la selección femenina contra Estados Unidos en Fortaleza, antes de continuar su agenda internacional.

La investigación sugiere que estos hechos no serían aislados, ya que en diciembre de 2025 Xaud habría invitado a otra mujer, la influencer y farmacéutica Bettina Barcellos, a un hotel Ritz-Carlton en Doha, con gastos cargados a la CBF, según el mismo medio; Barcellos habría accedido a una zona VIP junto a familiares y acompañantes de jugadores del Flamengo.

Ante las denuncias, la CBF emitió un comunicado rechazando "las informaciones sobre presunto uso indebido de fondos" y afirmó que "los gastos realizados por la entidad están vinculados exclusivamente a actividades institucionales", añadiendo que "los gastos personales de los directivos corren por cuenta de ellos mismos" y que la gestión se basa en "la transparencia, la responsabilidad administrativa y el compromiso con la integridad"





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