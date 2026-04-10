Escándalo en la Andis: Acusaciones de corrupción, irregularidades y repercusiones en múltiples frentes

La investigación sobre la Agencia Nacional de Discapacidad revela un entramado de corrupción y pagos indebidos, con acusaciones contra funcionarios y empresarios. El caso se suma a otras noticias relevantes, como la denuncia de violencia psicológica, la presunta validación fraudulenta en una clínica y la preocupación por el acceso al agua.

Para la fiscalía, la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) se convirtió en una “ventanilla de pagos indebidos” utilizada para sustentar negocios ilícitos. El fiscal a cargo de la investigación solicitó la citación de varios sospechosos, incluyendo a Spagnuolo, Garbellini y Calvete, junto a otras 26 personas, entre las cuales se encuentran empresarios que se habrían beneficiado de la venta dirigida de insumos y el reparto de sobreprecios.

Según el dictamen presentado por el fiscal Picardi, todas estas acciones se habrían llevado a cabo a cambio de retornos económicos y dádivas, configurando un entramado de corrupción que afectó gravemente a la institución y a las personas con discapacidad a las que supuestamente debía servir. La investigación se centra en determinar la magnitud de las maniobras ilícitas, la identificación de todos los involucrados y el alcance de los perjuicios causados al Estado y a los beneficiarios de los programas de la Andis.\El caso de la Andis se entrelaza con otros acontecimientos relevantes. Se han revelado denuncias sobre la situación de Mercedes Kvedaras, quien, según se afirma, estaría sufriendo violencia psicológica y habría manifestado su intención de separarse. Adicionalmente, la Clínica Cruz Azul denunció la presunta validación fraudulenta de casi 3.500 personas como aptas para determinados servicios, sin que se les realizara la evaluación correspondiente, lo que genera dudas sobre la integridad de los procesos y la atención a la salud. En otro ámbito, se ha expresado preocupación por el acceso al agua, con la provincia de La Pampa presentando un amparo colectivo en relación a la reforma de la Ley de Glaciares, buscando proteger los recursos hídricos y garantizar el acceso equitativo al agua. Paralelamente, la compra de propiedades, los viajes al exterior y los gastos exorbitantes están siendo objeto de escrutinio, evidenciando posibles irregularidades financieras en diversas esferas. Las declaraciones de los implicados, como la de aquellos vinculados a Caputo que afirmaron “no haber hecho nada ilegal ni inmoral”, han generado controversia y cuestionamientos sobre su responsabilidad en los hechos investigados.\En el plano deportivo, la Copa Argentina sigue su curso, con Gimnasia logrando una victoria contundente frente a Camioneros y avanzando a los dieciseisavos de final. Por otro lado, Independiente del Valle, jugando con un jugador menos, consiguió un importante empate en su encuentro disputado en Arroyito. Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la realización de dos partidos amistosos previos al inicio del torneo, lo que permitirá a los equipos prepararse adecuadamente. La investigación sobre la Andis, la denuncia de la Clínica Cruz Azul, la situación de Kvedaras y la preocupación por el acceso al agua, sumado a las investigaciones sobre los gastos exorbitantes y las declaraciones de los implicados, revelan una compleja situación en diferentes ámbitos. Mientras tanto, en el contexto internacional, el mensaje del líder supremo de Irán asegura que no buscan la guerra, contrastando con la posición de Estados Unidos, que aboga por un alto el fuego “duradero y efectivo”. Estas diferentes perspectivas internacionales y las problemáticas locales dibujan un panorama de actualidad que abarca desde la corrupción y las irregularidades financieras hasta la preocupación por la violencia y el acceso a recursos vitales, así como el seguimiento de la actividad deportiva





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