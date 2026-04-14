Escándalo en Estudiantes de Río Cuarto: Diez Jugadores Marginados y un Presidente Controversial

Una serie de acontecimientos sacuden al club Estudiantes de Río Cuarto: diez jugadores son apartados del plantel por motivos disciplinarios y de rendimiento, incluyendo a Ramón Ábila. El presidente del club, Alicio Dagatti, enfrenta cuestionamientos por su relación con figuras del fútbol argentino y su pasado judicial. La situación del equipo es crítica, con malos resultados en el torneo y la eliminación de la Copa Argentina, lo que ha generado malestar entre los aficionados.

La noticia, que se difundió el domingo por la tarde, sacudió a Río Cuarto. Diez jugadores fueron apartados del plantel profesional tras evaluar “situaciones que no se alinean con la entrega, el compromiso y los objetivos deportivos”. Entre ellos, Ramón Ábila , conocido como Wanchope. Inmediatamente, se generaron suspicacias. El lunes, a través de un comunicado redactado con Inteligencia Artificial, Estudiantes buscó aclarar la situación. El club, dirigido por Alicio Dagatti , hombre de estrecha relación con Claudio Tapia y Pablo Toviggino, desmintió que los motivos del apartamiento estuvieran relacionados con “apuestas deportivas”.

Además de Wanchope, no serán tenidos en cuenta Renzo Bacchia (llegado a préstamo de Racing de Montevideo), Tobías Otschega (proveniente de Belgrano), Tomás Olmos (cedido por Talleres), Fernando Bersano (libre desde Perú), Nicolás Morro (libre de San Telmo), Tomás Leiva (a préstamo de River), Mauro Molina (proveniente de Dock Sud; aún no debutó), Jeremías Ramponi (a préstamo de Tigre) y Agustín Morales (parte del plantel del ascenso, que marcó un gol en la final). ¿Qué motivó esta decisión? ¿Cuáles fueron las razones? Según pudo averiguar Clarín, existen razones “deportivas” y otras relacionadas con la “inconducta”.

El caso de Ábila es ilustrativo. Llegó a Estudiantes por un favor de Dagatti a Tapia, pero su rendimiento fue muy bajo: jugó 8 partidos, solo uno como titular contra Racing, noche en la que quedó ¡8 veces en fuera de juego! En 191 minutos disputados, no anotó goles. Sin embargo, la gota que colmó el vaso estuvo relacionada con el partido contra Aldosivi en Mar del Plata. Wanchope alegó una molestia y no fue convocado, pero esa misma noche se lo vio en un recital de su amigo La Mona Jiménez.

Bacchia perdió su lugar con Agustín Lastra y, según allegados al plantel, comenzó a entrenar con desgano. Otschega falló un penal en la Copa Argentina, situación que llevó a la eliminación del equipo cordobés ante San Martín de Tucumán. El resto no aportó mucho. El caso de Ramponi es particular. También llegó a Estudiantes desde Tigre, al igual que Ezequiel Forclaz, debido al vínculo que une al presidente con Sergio Massa. Será relegado a la Reserva.

Dagatti es una figura influyente en la segunda ciudad más poblada de Córdoba. Comenzó con una carnicería, distribuyendo cortes en el asiento trasero de un Fiat 600, y hoy es propietario de cuatro frigoríficos, múltiples propiedades, campos y medios de comunicación. A partir de sus negocios y relaciones, construyó un imperio que le valió el apodo de “Rey de la Carne” en Río Cuarto. Hincha fanático de San Lorenzo, tomaba un avión privado cada vez que el equipo jugaba en la Copa Libertadores, torneo que finalmente ganó en 2014.

Un año después, se hizo cargo de Estudiantes, que, si bien es una Asociación Civil sin Fines de Lucro, funciona como una empresa. Se dio el gusto personal de contratar a Néstor Ortigoza y Fernando Belluschi, ex jugadores del Ciclón, e incluso planea llevar a Pipi Romagnoli o Néstor Gorosito como entrenador. En 2015, el León cordobés jugaba en el Federal B y hoy compite en la Liga Profesional. Muchos soñaban con el ascenso, pero no esperaban vencer a Deportivo Madryn, otro de los clubes “amigos” de la casa matriz del fútbol. ¿Será cierto que Tapia deseaba el ascenso de los chubutenses por su cercanía con los hermanos Sastre y Toviggino, el de los cordobeses porque se pretendía establecer un club hípico con Dagatti en Río Cuarto?

El presidente de Estudiantes estuvo detenido ocho meses por el caso del denominado “camión narco”, un transporte de su frigorífico que fue interceptado en el establecimiento penitenciario de Bouwer con droga y celulares, sospechosos de tener como destino un “call center tumbero”. A todos les dice que fue “una trampa”. En febrero, logró que el planteo de su abogado Germán Garavano, ex ministro de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri, tuviera éxito en la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal y la causa quedó en manos de la Justicia provincial. Se lo investiga por asociación ilícita.

El club sufrió las consecuencias de la situación penal de Dagatti -no solo Alicio; su hijo Ignacio también estuvo detenido- por la pérdida de patrocinios, entre ellos la Lotería de Córdoba. No fue positiva la experiencia con Crypto DeFi, un patrocinador que llegó de la mano de Matías Centurión, el ex jefe de prensa, que se promocionaba en sus redes sociales como un trader y habría estafado a dirigentes y jugadores por 500 mil dólares. Estuvo cuatro meses prófugo y se entregó en agosto del año pasado.

El sábado, durante el partido con Barracas Central, Giovanni -el menor de los cuatro hijos de Dagatti- y Cristian Testa -gerente del club y funcionario de la Agencia Córdoba Deportes- casi se pelearon a golpes con un hincha en la platea. La afición está descontenta por una campaña decepcionante. El equipo ascendió a Primera y solo ganó un partido, 2 a 0 ante Huracán en la 7ª fecha. Solo sumó 5 de los 39 puntos disputados en el Torneo Apertura y ya fue eliminado de la Copa Argentina.





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