Escándalo en el São Paulo: Robert Arboleda abandona el club sin autorización

El defensor ecuatoriano Robert Arboleda, jugador clave del São Paulo, ha abandonado el club sin autorización y viajado a Ecuador, generando un escándalo. El club busca respuestas y evalúa las consecuencias de la inesperada ausencia.

En el panorama del fútbol brasileño , un nuevo escándalo ha emergido, involucrando al experimentado defensor del São Paulo , Robert Arboleda . El jugador, sin autorización alguna, abandonó Brasil y se dirigió directamente a Ecuador , su país de origen. La situación ha generado preocupación y desconcierto en el club, que se encuentra imposibilitado de establecer contacto con el jugador.

El entrenador, Roger Machado, expresó su frustración en una conferencia de prensa, describiendo la situación con palabras claras: “Fue convocado, no vino y fue descartado. Como no sabíamos qué había pasado, estábamos preocupados; ahora solo queda esperar”. Machado enfatizó que el asunto ha sido remitido a la directiva del club, quedando fuera de su jurisdicción, tras la victoria del equipo contra Cruzeiro en el Brasileirao. Medios brasileños informan que Arboleda permanece inubicable y se especula que podría haber cambiado su número de teléfono para evitar cualquier comunicación con el club Tricolor. \Arboleda, un defensor ecuatoriano de 34 años, tiene una larga trayectoria en el São Paulo, donde ha permanecido por más de una década. Se presume que la razón principal detrás de su abrupta partida radica en la frustración por no haber sido transferido en el último mercado de pases, una promesa que, según su entorno, le había sido hecha por el club. Su importancia en el equipo es innegable, siendo uno de los cuatro extranjeros con mayor cantidad de partidos jugados en la historia del club. Con 359 encuentros disputados, Arboleda ha anotado 24 goles y proporcionado 6 asistencias durante su tiempo en el club. Antes de su llegada al São Paulo en 2017, Arboleda tuvo una destacada carrera en el fútbol ecuatoriano, jugando para clubes como CD Olmedo, CSCD Grecia, LDU Loja y la Universidad Católica. Su experiencia y liderazgo lo convirtieron en un jugador clave en el plantel del São Paulo, aportando tanto dentro como fuera del campo. \La trayectoria internacional de Arboleda también es notable. Ha representado a la selección de Ecuador en 38 partidos oficiales. Participó en las Copas América de 2016, 2019 y 2021. Si bien no tuvo participación en la edición de 2016, fue titular en las ediciones de 2019 y 2021, demostrando su importancia en el equipo nacional. Además, fue parte del plantel que viajó a Qatar para disputar la Copa del Mundo 2022, aunque en este torneo participó como suplente en los tres partidos de la fase de grupos. La situación actual de Arboleda y su posible distanciamiento del São Paulo han generado incertidumbre sobre su futuro profesional, así como preocupaciones en el club, tanto por la pérdida de un jugador clave como por las implicaciones disciplinarias y administrativas que esta situación podría acarrear. El club deberá evaluar las posibles acciones a tomar y las negociaciones que deberán entablarse con el jugador. La ausencia de Arboleda, de momento, representa un duro golpe para el equipo.





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