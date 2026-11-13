Escándalo en el fútbol argentino: Héctor Paletta no revisa penal claro tras agresión a Florentín

La arbitraje falló al no revisar una jugada clara de penal tras que González Pirez golpeara a Florentín. La omisión de Paletta genera debate sobre la aplicación del VAR en momentos clave.

La dirigencia de Independiente Rivadavia y la prensa deportiva han puesto el dedo en la llaga sobre una decisión arbitral controvertida que ocurrió durante un partido de la Liga Profesional. El conflicto central gira en torno a la actuación de Héctor Paletta, quien fungió como el juez oficial del Video Assistant Referee ( VAR) en dicho encuentro. La polémica estalló cuando se evidenció que Paletta obvió por completo la convocatoria al árbitro central para revisar una jugada que, bajo las reglas del juego, correspondía ser sancionada con penal.

El incidente en tiempo suplementario

El suceso tuvo lugar durante los tiempos adicionales del partido, una fase crítica donde la tensión en el campo de juego es máxima. En ese momento, Independiente Rivadavia, conocido popularmente como el Pincha, mantenía la ventaja en el marcador con un gol de diferencia. La situación se desató cuando los jugadores mendocinos se preparaban para ejecutar una pelota parada, con el balón ya en movimiento y a disposición del equipo local.

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Durante la ejecución de la jugada, se produjo un contacto físico ilegítimo dentro del área de castigo. Un jugador del rival aplicó un golpe directo con el brazo izquierdo a un jugador de Independiente. La naturaleza del contacto fue tal que, según el reglamento vigente, constituía una falta clara de manos o brazo, merecedora de la sanción de penal directo. La posición del balón y la agresión física dejaban poco margen para la interpretación técnica.

Análisis de la falla del VAR

El núcleo de la crítica se centra en la inacción de Héctor Paletta. A pesar de la evidencia visual del contacto físico, Paletta no activó el protocolo de revisión. El árbitro central en cancha, identificado como Falcó Pérez, no llegó a sancionar la agresión inicialmente. Esto se debió a que la pelota se encontraba en el aire y a varios metros de distancia de donde se originó el golpe, dificultando la visión inmediata del juez principal.

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La omisión de Paletta es particularmente relevante porque el golpe fue intencional y sin disputa de la pelota. Se trata de una conducta que, por sí sola, justifica la revisión del VAR y la posterior expulsión del jugador infractor. Al no convocar a Falcó Pérez, se privó al árbitro central de la oportunidad de corregir un error que afectaba directamente el desarrollo del partido y la justicia deportiva en el duelo.

Reacción del banquino mendocino

La indignación en el banco de suplentes de Independiente Rivadavia fue inmediata. Tras observar las repeticiones de la jugada en la tablet habilitada para el cuerpo técnico, el staff comenzó a expresar sus quejas de forma vocal y gestual. La frustración no era solo por la falta de penal, sino por la falta de intervención técnica del VAR que hubiera garantizado el cumplimiento reglamentario.

El jugador identificado como González Pirez era el responsable directo del contacto. En ese instante, González Pirez ya se encontraba amonestado con tarjeta amarilla. La gravedad de su acción, un golpe deliberado con el brazo izquierdo sin estar jugando el balón, exigía su expulsión inmediata. La regla es estricta en estos casos: el contacto con el brazo en el área, cuando no se está jugando el balón, conlleva pena máxima.

Consecuencias y exposición del equipo

La actitud de González Pirez y la inacción de la autoridad del VAR expusieron a Independiente Rivadavia a una desventaja injusta. El equipo fue privado de un penal que podría haber empatado el partido o sellado la victoria, y además, estuvo expuesto a jugar con un jugador menos hasta el pitazo final si la falta hubiera sido sancionada correctamente. Esto ilustra cómo una falla técnica puede alterar el equilibrio competitivo de un encuentro.

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La información sobre este incidente ha sido difundida por medios como ESPN, destacando la figura de Héctor Paletta como el responsable de la no revisión. El caso sirve como un punto de referencia para discutir la calidad arbitral y la aplicación consistente de las reglas en el fútbol argentino. Los aficionados y expertos continúan debatiendo si esta omisión responde a un error aislado o a un patrón de actuación.

En resumen, la falta de revisión por parte de Héctor Paletta sobre la agresión a Florentín representa un fallo evidente en el sistema VAR. La decisión de no convocar al árbitro central dejó sin sanción una jugada que claramente merecía penal y tarjeta roja. Este episodio subraya la importancia crítica de la precisión en las decisiones técnicas para mantener la integridad competitiva de la Liga Profesional.