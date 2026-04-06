Escándalo en el Banco Nación: Denuncian irregularidades en créditos hipotecarios otorgados a funcionarios

Se presenta una denuncia penal contra ex funcionarios del Banco Nación y del Banco Central por supuestas irregularidades en la concesión de créditos hipotecarios a altos funcionarios del gobierno. Se investigan posibles delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Existen dos tipos principales de elefantes: el asiático y el africano de sabana. El primero, más pequeño y ágil, es considerado por expertos como inteligente. El segundo, un verdadero mastodonte, puede alcanzar los cuatro metros de altura y hasta siete metros de longitud, incluyendo la cola y la trompa, con un peso de hasta 7.000 kilogramos.

Paralelamente a esta descripción natural, las sospechas de irregularidades y tráfico de influencias en torno a los jugosos y extraordinarios créditos hipotecarios del Banco Nación, que se auto-otorgaron funcionarios gubernamentales de primera y segunda línea, están tomando forma y adquiriendo un peso considerable, evocando la imponente figura de los paquidermos.\Este lunes se presentó una nueva denuncia penal que involucra a Daniel Tillard, ex presidente del Banco Nación, y a Juan Ernesto Curuchet, actual Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central. Ambos son señalados como presuntos responsables de delitos como administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. La acusación, dirigida contra ambos integrantes de La Libertad Avanza, sugiere responsabilidad por comisión u omisión en la autorización de al menos 30 préstamos hipotecarios supuestamente irregulares, otorgados a compañeros de dependencias gubernamentales que reportan al Ministro de Economía, Luis Caputo. La presentación judicial fue realizada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, quien también presentó la denuncia original del caso ANDIS. La semana anterior, la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, también formuló una acusación similar ante el Juzgado Federal, a cargo de María Eugenia Capuchetti.\El alcance de las presuntas irregularidades se revela a través de filtraciones internas, especialmente entre los diputados peronistas y kirchneristas de Unión por la Patria. Sergio Palazzo, secretario general del gremio bancario, compartió información relevante en un grupo interno de WhatsApp. Se desconoce si el abogado Díaz Pascual, quien suele mantenerse al margen de la atención mediática, está vinculado a Palazzo. El escándalo comenzó a tomar forma tras la revelación de Clarín sobre un grupo numeroso de funcionarios, legisladores y militantes gubernamentales que obtuvieron créditos hipotecarios del Banco Nación con montos excepcionales, llegando hasta los 320.000 dólares. La mayoría de ellos ya poseería propiedades y otros bienes. Se investiga si el Gobierno Nacional modificó en 2024 la normativa del Banco Nación para flexibilizar los requisitos para la obtención de créditos. Un ex presidente del principal banco público argentino comentó: 'Históricamente, en un 90% de los casos, los solicitantes de créditos hipotecarios en el Nación eran personas y familias que no tenían casa. El préstamo es, por lo tanto, una ayuda para acceder a la primera vivienda o, en todo caso, a una vivienda única. Aquí huele a gato encerrado'. También se cuestionan las modificaciones en las garantías requeridas. Se sospecha que se permitió sumar hasta dos familiares y un garante al solicitante para cumplir con el requisito de que la cuota no supere el 30% de sus ingresos, una maniobra que beneficiaría a funcionarios de altos ingresos, como Federico Furiase, Pedro Inchauspe o Felipe Nuñez, quienes, según fuentes, perciben entre 7 y 10 millones de pesos, lo que dificulta su acceso a créditos de tal envergadura. Un director actual del banco ironizó: 'Tuvieron la suerte de que su Gobierno amplió los garantes para garantizar el pago de las cuotas'. Cabe destacar que casi ocho de cada diez solicitudes de crédito hipotecario presentadas por argentinos en el Banco Nación son rechazadas





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