Escándalo en el Aeropuerto de Chicago: figura de la Selección de Irak retenida por error administrativo

Aymen Hussein, figura de la Selección de Irak, fue retenida por siete horas en el Aeropuerto de Chicago al llegar a Estados Unidos. La confusión se debió a que Hussein fue confundido con un terrorista de mismo nombre.

Un incidente en el Aeropuerto de Chicago ha generado gran preocupación en el seleccionado asiático Aymen Hussein , quien fue retenido por siete horas al llegar a Estados Unidos.

La figura de la Selección de Irak fue confundida con un terrorista y sometida a un interrogatorio, que duró varias horas pese a los intentos de aclarar la situación y liberarle rápidamente. Finalmente, se logró comprobar que Hussein no era una persona de riesgo y pudo dejar el aeropuerto sin problemas. La Asociación de Fútbol de Irak calificó el incidente como un error administrativo.

Aymen Hussein es una figura importante para la Selección de Irak, ya que su gol a Bolivia clasificó al seleccionado arábigo a la cita mundialista. El Mundial 2026 se encuentra cada vez más cerca y la Selección de Irak está listo para enfrentar sus próximas pruebas. El seleccionado enfrentará este martes 9 de junio a Venezuela en su última prueba antes del comienzo de las actividades en el Grupo I, donde se verá las caras con Noruega, Francia y Senegal





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