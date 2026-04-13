Escándalo en Cardales: Yanina Screpante, Ex de Lavezzi, se Enfrenta a Vendedores por un Puesto de Comida

La mediática Yanina Screpante, ex pareja del 'Pocho' Lavezzi, protagonizó un altercado con los dueños de un local de comida en Cardales debido a una parrilla ubicada en la vereda, lo que generó un conflicto que involucró acusaciones, amenazas y publicaciones en redes sociales.

Yanina Screpante , la ex pareja del futbolista Ezequiel 'Pocho' Lavezzi, protagonizó un altercado con los dueños de un local de comida ubicado cerca de su propiedad en Cardales , según se reveló el lunes en el programa Puro Show (eltrece). La mediática, propietaria de la vivienda en alquiler, se mostró visiblemente molesta por la instalación de una parrilla en la vereda, aduciendo molestias para sus inquilinos. El conflicto escaló rápidamente, con acusaciones mutuas y amenazas de denuncia.

Según la información divulgada en el programa, los inquilinos de Screpante se quejaban del humo proveniente de la parrilla del local. En un video emitido durante el programa, se observa a Yanina solicitando a los dueños del establecimiento que reubicaran la parrilla, argumentando que generaba incomodidad en la cuadra. “Ponte allá atrás a hacer chorizos o lo que quieras. Entiendo que necesitas trabajar, pero hazlo en el fondo. Yo soy la dueña de acá al lado”, se escucha decir a Screpante. La respuesta de los vendedores no se hizo esperar, defendiendo su fuente de ingresos y criticando la actitud de la mediática. La discusión tomó un tono más acalorado cuando Screpante calificó el puesto como “una crotada” y amenazó con llamar a la policía por supuesta falta de habilitación. La situación se intensificó aún más con las réplicas del vendedor en redes sociales.

El conflicto no se limitó a las confrontaciones cara a cara. Tras el enfrentamiento, uno de los vendedores compartió una publicación en redes sociales donde identificó a Yanina Screpante y relató su versión de los hechos. En su publicación, el vendedor expresó su descontento y acusó a Screpante de intentar perjudicar su negocio. “El día de hoy vino hasta mi casa a decirnos si podíamos retirar el puesto de tortas a la parrilla que tenemos con mi mamá”, detalló el vendedor, agregando que, según Screpante, su puesto era la causa de que los inquilinos se alejasen de su propiedad. El vendedor, visiblemente afectado por la situación, manifestó su deseo de que la gente conociera la actitud de Screpante fuera de las cámaras.

El programa Puro Show (eltrece) también informó que, según la versión de Screpante, su principal preocupación era el malestar de sus inquilinos y la supuesta falta de habilitación del local de comida. El incidente pone de manifiesto las tensiones entre la propiedad privada, las actividades comerciales y el impacto en la convivencia vecinal.





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