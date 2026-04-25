Escándalo del Dólar Blue: Investigaciones Revelan Ganancias Millonarias y Posible Connivencia

Una investigación judicial destapa un circuito de al menos 900 millones de dólares movilizados durante la época de cepo, con sospechas de connivencia entre funcionarios públicos y casas de cambio. Allanamientos simultáneos y múltiples empresas bajo la lupa.

El escándalo del dólar blue durante la época de cepo ha revelado ganancias extraordinarias, llegando al 100% en algunos casos. Las primeras investigaciones del Banco Central , iniciadas recién en 2025, apuntan a un circuito financiero que movilizó al menos 900 millones de dólares.

Inicialmente, los financistas y las casas de cambio fueron los principales señalados, pero la investigación se ha expandido, activando múltiples causas judiciales de manera simultánea. Un hecho sin precedentes ocurrió el 30 de diciembre, cuando tres jueces ordenaron allanamientos coordinados. El expediente más delicado investiga la posible connivencia entre funcionarios públicos y cambistas, quienes obtenían dólares a tasas oficiales durante las restricciones y los volcaban al mercado paralelo.

Actualmente, al menos cinco funcionarios y 34 empresas están bajo la lupa del fiscal federal Franco Picardi, según información obtenida por LA NACION. Esta causa, mantenida en secreto durante casi dos meses, genera gran expectación tanto en el ámbito financiero como en el político. La investigación se bifurca en dos líneas principales: una rastrea el origen del dólar blue y la otra se centra en los permisos de importación conocidos como SIRAs.

Ambas comparten el objetivo común de identificar a quienes accedieron a grandes sumas de dinero durante el período de cepo. Una segunda ola de allanamientos, realizada el 20 de marzo por la División Operaciones Federales de la Policía Federal, se centró en el secuestro de dispositivos electrónicos, dinero y documentación relevante de personas y empresas involucradas.

Entre los individuos investigados se encuentran Elías Piccirillo (detenido en su domicilio), su ex socio Martín Migueles, Francisco Hauque, Matías Bocca, y cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA, responsables de la supervisión de las casas de cambio. También se investiga a Valeria Fabiana Fernández, una auditora externa del Central que habría certificado los estados contables de casas de cambio clave como Mega Latina y Stema Cambios.

La lista de empresas involucradas incluye 27 agencias de cambio, tres sociedades dedicadas al comercio exterior, dos bancos, una emisora de tarjetas de crédito y una empresa de soluciones financieras digitales. Nombres como Piccirillo, Migueles y Ariel Vallejo (dueño de Sur Finanzas) se repiten entre los responsables.

Entre las casas de cambio investigadas se encuentra “N y M Cambio SA”, adquirida en 2021 por Eduardo y Mauro Piccirillo, padre y hermano del financista, y Centenera, fundada por un trabajador informal de Santa Fe conocido como “el changarín del rulo”. Esta última agencia registró ventas de divisas por 9200 millones de pesos solo en el primer semestre de 2023.

La investigación judicial busca rastrear el flujo de los dólares para identificar a los beneficiarios finales del esquema, así como a los funcionarios responsables de controlar estas operaciones. Se han encontrado chats, videos y documentos que sugieren una relación fluida entre los financistas y los funcionarios públicos.

El Banco Central también llevó a cabo sus propias investigaciones sobre la operatoria del blue, sospechando de la legalidad de las operaciones debido a indicios que cuestionaban su autenticidad y alertaban sobre un mecanismo aparentemente regular que en realidad tenía como objetivo adquirir divisas a tasas oficiales para abastecer el mercado paralelo. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el blue era el motor de este negocio.

El esquema se basaba en tres elementos clave: dólares físicos provenientes de bancos, casas de cambio para adquirir y comercializar la moneda, y compradores que demandaban las divisas. La falta de trazabilidad de las operaciones, según el BCRA, es un indicador crítico del desvío de fondos al mercado paralelo. Esto se detecta cuando una casa de cambio recibe transferencias en pesos de terceros sin registrar operaciones de venta.

Tras los primeros allanamientos, una exautoridad del BCRA defendió la gestión de Miguel Angel Pesce, afirmando que se habían reforzado los controles, revocado permisos a 40 casas de cambio y suspendido a otras 55. Sin embargo, esta misma fuente se ha mantenido en silencio en las últimas semanas.

Un relevamiento de LA NACION revela que las casas de cambio investigadas en la causa del fiscal Picardi registraron ventas de moneda extranjera por 660.127 millones de pesos entre 2022 y el primer semestre de 2024, siendo el 91,5% de estas transacciones realizadas en 2023. Muchas de estas agencias han cesado su actividad posteriormente





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