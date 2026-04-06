Escándalo de Créditos Hipotecarios: El Oficialismo Cierra Filas y Busca Contener la Polémica

La controversia por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a legisladores oficialistas ha generado una crisis en el bloque libertario, que ahora busca controlar la narrativa y defender la legalidad de los préstamos.

La controversia generada por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a legisladores del partido oficialista ha provocado una reacción en cadena dentro del bloque libertario en la Cámara de Diputados . En las últimas horas, la cúpula del bloque ha tomado la decisión de unificar su postura y respaldar la respuesta del Poder Ejecutivo, estableciendo una directiva clara: evitar cualquier discusión pública del tema en redes sociales.

Esta estrategia surgió tras las explicaciones ofrecidas por algunos de los diputados implicados, quienes se vieron en la necesidad de aclarar su situación ante las críticas y señalamientos por haber accedido a préstamos millonarios de la entidad bancaria estatal. La situación ha expuesto la vulnerabilidad del oficialismo ante las acusaciones de trato preferencial y la necesidad de controlar la narrativa pública.\El sitio web ¿Cuánto deben?, creado por Andrés Snitcofsky con datos del Banco Central, ha revelado la identidad de varios diputados oficialistas que han contraído créditos hipotecarios. Entre ellos, el exradical Mariano Campero y el exmacrista Alejandro Bongiovanni optaron por explicar su situación públicamente. Campero, en sus declaraciones, aseguró que el crédito fue solicitado para adquirir una vivienda para su familia y negó haber recibido algún beneficio político. Bongiovanni, por su parte, desmintió haber obtenido condiciones ventajosas. Ambos diputados hicieron hincapié en que los trámites para obtener los créditos se iniciaron meses antes de que cambiaran su afiliación política, lo que sugiere que las decisiones no estaban motivadas por intereses personales relacionados con su actividad parlamentaria actual. La magnitud de los préstamos, que en algunos casos superan los 300 millones de pesos, ha generado aún más debate, especialmente si se considera la dieta de los diputados, que ronda los 6 millones de pesos mensuales, con variaciones según antigüedad, titulación y zona de residencia. El oficialismo, por su parte, insiste en que todo está en regla y que los legisladores presentaron otros ingresos o codeudores para mejorar su calificación crediticia, una postura respaldada públicamente por el ministro de Economía, Luis Caputo.\La controversia ha desencadenado una serie de denuncias judiciales, incluyendo una presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, otra por la diputada Mónica Frade, y una más ingresada en el juzgado de Ariel Lijo. Además, el legislador socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes. Ante este escenario, el oficialismo ha decidido cerrar filas y demostrar unidad. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, ha mostrado su apoyo al ministro Caputo y al Poder Ejecutivo, retuiteando mensajes del presidente Javier Milei que celebran la postura del ministro. En una entrevista televisiva, Caputo defendió a los funcionarios y legisladores que obtuvieron los créditos, asegurando que no existe ninguna ilegalidad ni inmoralidad. Incluso, Caputo reveló que él mismo había instado a otros a aprovechar las líneas hipotecarias. El contexto de la polémica incluye también la decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de despedir a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, debido a que este figuraba como deudor de uno de los créditos del Banco Nación. Si bien el gobierno niega que esta decisión esté relacionada con la controversia de los créditos, este hecho ha generado ruido interno en el oficialismo. El gobierno espera ahora que la documentación de los préstamos sea remitida a la Justicia para esclarecer cualquier duda y cerrar el frente judicial





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