Escándalo de Corrupción Afecta la Imagen de Milei y Disminuye su Aprobación

La controversia en torno a Manuel Adorni y los créditos bancarios a funcionarios provocan una caída significativa en la aprobación de Javier Milei, revelando un creciente pesimismo económico y una pérdida de confianza en su gestión.

La creciente controversia en torno al escándalo de corrupción que involucra a Manuel Adorni , Jefe de Gabinete, está generando consecuencias negativas para la imagen y el apoyo al presidente Javier Milei .

A pesar de la acumulación de pruebas que alimentan la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, el presidente continúa defendiendo a Adorni con firmeza, demostrando un respaldo incondicional que contrasta con la percepción pública. Esta postura, junto con la revelación de detalles sobre créditos bancarios otorgados a funcionarios y diputados, ha provocado un descenso significativo en la aprobación de la gestión libertaria, según el último informe de Management & Fit.

La visita del presidente, su hermana Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia) y todo su gabinete a la Cámara de Diputados para respaldar a Adorni en su informe de gestión, lejos de mejorar la situación, parece haber exacerbado las críticas y la desconfianza. El informe de Management & Fit revela una caída de diez puntos porcentuales en la aprobación del gobierno desde febrero, pasando de un 46,8% a un 37,2% en abril.

Este descenso se acompaña de un aumento considerable en la desaprobación, que ha alcanzado un máximo histórico del 54,3% desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023. La situación es particularmente preocupante si se considera que la desaprobación supera ampliamente cualquier otro registro previo durante su mandato. El impacto del caso Adorni es evidente en la percepción pública.

La encuesta indica que un abrumador 78,7% de los encuestados considera que el Jefe de Gabinete debería renunciar o solicitar una licencia, reflejando una pérdida de confianza generalizada. Su imagen positiva ha sufrido un desplome drástico, cayendo de 34,5% en febrero a tan solo 12,1% en abril. Este deterioro de la imagen de Adorni se traduce directamente en un daño a la credibilidad del gobierno en su conjunto.

Además de la caída en la aprobación general, la encuesta de Management & Fit revela un pesimismo creciente en relación con el rumbo económico del país y la situación social. La evaluación positiva de la situación económica y social ha disminuido significativamente, pasando de un 27,3% en febrero a un 15,4% en abril. Este descenso refleja una creciente preocupación entre los ciudadanos sobre su bienestar económico y su futuro.

El optimismo a futuro también ha experimentado una caída de 8,6 puntos porcentuales, y por primera vez durante la gestión de Milei, la perspectiva negativa supera a la expectativa de mejora. Este cambio en el sentimiento público sugiere que la confianza en la capacidad del gobierno para mejorar la situación del país se está erosionando rápidamente.

La consultora también destaca que el tema de los créditos del Banco Nación a funcionarios y diputados ha generado una división que trasciende las líneas partidarias. La controversia sobre los créditos bancarios no solo afecta a la oposición, sino que también ha generado disenso dentro del propio grupo de apoyo al gobierno.

El informe de Management & Fit revela que entre aquellos que aprueban la gestión de Milei, un 37,7% considera que los créditos representan un acto de corrupción o privilegio, una proporción casi idéntica a la que los defiende (39,3%). En total, un 67,4% de los encuestados considera que los créditos son un acto de corrupción o privilegio.

Esta división interna es un indicativo de la creciente preocupación dentro del propio campo oficialista sobre la transparencia y la ética en la gestión pública. La defensa obstinada de Milei a Adorni, a pesar de las crecientes evidencias y la fuerte presión pública, podría estar exacerbando esta división y erosionando aún más la confianza en su liderazgo.

La situación actual plantea serios desafíos para el gobierno de Milei, que se enfrenta a una creciente desaprobación, un pesimismo económico generalizado y una crisis de credibilidad. La capacidad del gobierno para abordar estos desafíos y recuperar la confianza de la ciudadanía será crucial para su futuro político. La persistencia en la defensa de figuras involucradas en escándalos de corrupción podría resultar contraproducente y profundizar aún más la crisis de legitimidad que enfrenta el gobierno





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