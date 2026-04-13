Escándalo de Coimas en Discapacidad: Acusados Habrían Financiado Acto de Milei en el Movistar Arena

Investigación revela que los acusados por sobornos en la Agencia de Discapacidad habrían financiado el evento de Javier Milei en el Movistar Arena. La oposición busca una comisión investigadora en el Congreso.

Los principales acusados en el caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) habrían financiado el alquiler del Movistar Arena para un acto del presidente Javier Milei , según información proveniente del teléfono de Florencia Pérez Roldán, una relacionista pública que trabajó con la familia Kovalivker . Esta familia, señalada como pagadora de sobornos en la agencia, habría entregado 70.

000 dólares a Andrés Mego, organizador del evento en el que Milei realizó covers de Charly García y Los Ratones Paranoicos el 6 de octubre de 2025. El evento generó gran repercusión y ahora se ve salpicado por este escándalo de corrupción que involucra a figuras clave del gobierno y empresarios. La información, que originalmente circuló tras el evento, ha cobrado fuerza con el avance de la investigación judicial y ha llevado a la oposición en la Cámara de Diputados a buscar una comisión investigadora para esclarecer los hechos. La revelación de esta información surge de los audios contenidos en el celular de Pérez Roldán, quien detalla cómo la familia Kovalivker, dueña de la Droguería Suiza, proporcionó los fondos a Mego. Según los audios, los Kovalivker habrían destinado el dinero, supuestamente, para que Mego se ocupara de “arreglarse los dientes” y, además, pagara el alquiler del Movistar Arena. Andrés Mego, quien también es dueño de la editorial Hojas del Sur, que publicó los últimos libros de Milei y de Eduardo Kovalivker, padre de Jonathan y Emmanuel (también imputados en el caso de las coimas), se encuentra en el centro de la polémica. Semanas antes del evento, Mego denunció un robo en su casa, donde fue agredido y solo le robaron el auto. La información sobre la financiación del acto, inicialmente no confirmada, se ha convertido en un elemento clave en la investigación. Pérez Roldán menciona que Mego inicialmente quería financiar parte del evento para presentar un libro sobre granaderos, pero finalmente desistió de la idea. La oposición en el Congreso, liderada por figuras como Esteban Paulón, busca establecer una comisión investigadora similar a la de “Libra” para profundizar en la investigación sobre las coimas en la ANDIS. Paulón sostiene que, aunque la investigación judicial se centra en figuras como Calvete y Spagnuolo, es necesario el escrutinio del Congreso para identificar a los responsables políticos del esquema de corrupción. La participación de Karina Milei y los Menem también ha sido señalada por Diego Spagnuolo como parte del entramado de corrupción. La investigación se torna cada vez más compleja, con implicaciones que alcanzan a figuras de alto perfil y con la oposición decidida a utilizar todos los recursos a su alcance para esclarecer completamente el alcance de la corrupción en la agencia de discapacidad





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