Escándalo Cambiario: Maniobras Ilegales con Dólares Oficiales Alcanzarían los US$ 1.500 Millones

Investigación revela un esquema de manipulación de divisas durante el gobierno de Alberto Fernández, involucrando a casas de cambio y bancos en operaciones irregulares para abastecer el mercado paralelo. El Banco Central ha sancionado a varias entidades y estima que el 84% de los fondos involucrados perdió trazabilidad.

Un esquema ilegal de manipulación de divisas con dólar es oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández podría haber involucrado hasta 1.500 millones de dólar es, según cálculos del gobierno nacional.

Este sistema, operado a través de un grupo de casas de cambio, aprovechó la brecha cambiaria para abastecer el mercado paralelo, obteniendo ganancias significativas. El Banco Central ha sancionado recientemente a una de estas casas de cambio, Stema, con una multa e inhabilitación por operaciones irregulares que alcanzaron los 180 millones de dólares durante 2023, cuando existían controles de cambio estrictos.

La investigación, que se extiende entre 2022 y 2023, revela un circuito complejo denominado 'la escalerita', donde los dólares pasaban de bancos comerciales a casas de cambio y luego a otros operadores, con extracciones en efectivo que dificultaban el rastreo de los fondos. Se estima que el 84% del total involucrado perdió trazabilidad. El gobierno asegura que esta práctica se detuvo a finales de 2023.

El sumario del Banco Central detalla que Stema compraba dólares al tipo de cambio oficial y los revendía a otros operadores, retirando el efectivo el mismo día para evitar el rastreo bancario. Estos operadores, incluyendo firmas como Andie SRL, Gallo Cambios, Soy Vos SAS, Dibehi SAS, Gis Cambio y Dique 4, canalizaban los dólares a otros actores sin justificar el origen de los fondos en pesos.

En un contexto de fuertes restricciones cambiarias, el Banco Central concluyó que este mecanismo, aunque formalmente presentado como compraventa de billetes, tenía como objetivo abastecer el mercado paralelo, donde el dólar cotizaba al doble. Investigaciones anteriores revelaron la participación de otras casas de cambio como Gallo Cambios, Mega Latina y Concordia Inversiones, esta última vinculada a Ariel y Graciela Vallejo.

Las operaciones irregulares detectadas en Gallo Cambios alcanzaron los 474 millones de dólares, principalmente provenientes de Mega Latina y Stema Cambios, y vendidas en efectivo a otros 13 operadores, nueve de los cuales ya fueron inhabilitados. Mega Latina, por su parte, canalizó 460 millones de dólares entre enero de 2022 y agosto de 2023, utilizando su habilitación como 'pantalla' para operaciones cambiarias ilegales.

El Banco de Servicios y Transacciones (BST) aparece como el proveedor inicial de dólares en los casos de Stema, Gallo y Mega Latina. La investigación pone de manifiesto una red sofisticada de maniobras financieras que buscaban aprovechar las distorsiones del mercado cambiario y obtener beneficios ilícitos, socavando los controles implementados por las autoridades monetarias durante el gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa en el Ministerio de Economía y Miguel Pesce en el Banco Central





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