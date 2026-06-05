¿Es posible robar huellas dactilares con inteligencia artificial?

Ciberdelincuentes utilizan IA para extraer huellas dactilares de fotos en redes sociales. Expertos advierten sobre los riesgos y recomiendan medidas de protección como la autenticación de dos factores.

La creciente preocupación por la seguridad de los datos biométricos ha llevado a los expertos a alertar sobre una nueva amenaza: el uso de inteligencia artificial para extraer huellas dactilares de imágenes compartidas en redes sociales.

Según informes recientes, los ciberdelincuentes están aprovechando las capacidades de los softwares de edición con IA para obtener réplicas exactas de las huellas a partir de fotos de alta resolución, especialmente aquellas en las que las personas muestran las yemas de los dedos, como en las populares selfies con el gesto de la 'V'. Esta técnica, que inicialmente podría parecer ciencia ficción, ha sido demostrada en programas de televisión y por expertos en ciberseguridad, generando alarma entre los usuarios que suben contenido cotidiano sin considerar los riesgos.

El proceso es más sencillo de lo que se cree. Las cámaras modernas capturan detalles suficientes de las huellas dactilares para que los algoritmos de IA puedan procesar las imágenes y generar plantillas biométricas funcionales. Un ejemplo notable ocurrió en 2014, cuando el hacker Jan Krissler afirmó haber clonado la huella del pulgar de la entonces ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, utilizando únicamente una fotografía de alta resolución obtenida en un evento público.

Aunque en ese momento la técnica requería habilidades avanzadas, la evolución de la inteligencia artificial ha democratizado estas capacidades, poniéndolas al alcance de ciberdelincuentes con menos recursos. Ante esta realidad, los especialistas en ciberseguridad recomiendan adoptar medidas preventivas, como evitar publicar fotos donde se muestren claramente las manos, especialmente los dedos en primer plano.

Además, es crucial activar la autenticación de dos factores en todas las cuentas que lo permitan, ya que esta capa adicional de seguridad dificulta el acceso incluso si las huellas son comprometidas. La biometría no es infalible, y combinarla con contraseñas robustas y métodos de verificación alternativos sigue siendo la mejor estrategia para protegerse. A medida que la inteligencia artificial avanza, la conciencia sobre estos riesgos se vuelve indispensable para navegar de manera segura en el mundo digital.

La preocupación no es infundada: estudios recientes muestran que el mercado de datos biométricos robados está en aumento, y las huellas dactilares son particularmente valiosas porque, a diferencia de las contraseñas, no se pueden cambiar. Por ello, los expertos insisten en la educación digital y la implementación de tecnologías como el reconocimiento facial con detección de vida, que añaden un nivel extra de seguridad.

Mientras tanto, los usuarios deben ser conscientes de que cada imagen compartida puede ser una puerta abierta para los delincuentes. La protección comienza con pequeños gestos, como cubrir los dedos al tomar selfies o utilizar filtros que difuminen las yemas. En un mundo donde la inteligencia artificial lo penetra todo, la precaución es la mejor defensa





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