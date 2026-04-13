Errores protocolares, cruce entre política y fútbol, y tensiones en el gobierno: Una semana agitada

La semana estuvo marcada por errores en Casa Rosada, la injerencia política en el fútbol, y disputas internas. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrentó una semana de trabajo intenso, mientras en el ámbito futbolístico y en la ciudad se generaban nuevos frentes de conflicto.

Primero fue el ministro de Justicia, Juan Batista Mahiques, quien con una sonrisa, andar relajado y el cartel de debutante pidió ayuda a los encargados de ceremonial, apenas entró desde la explanada de la Casa Rosada . Lo siguió Carlos Presti, su par de Defensa, quien titubeó unos segundos antes de encontrar el camino correcto en el salón de los Bustos.

Mario Lugones, ministro de Salud desde octubre de 2024, se equivocó de dirección y cruzó el busto de Carlos Saúl Menem hacia el despacho presidencial, antes de rectificar, volver sobre sus pasos y subir por las escaleras que lo llevaron al salón de los Científicos. Estos curiosos incidentes, que recordaron a una comedia ligera, ocurrieron el lunes, antes de la reunión de gabinete que, por orden del presidente Javier Milei, encabezaría el jefe de gabinete Manuel Adorni. Los equívocos tenían una razón lógica: hacía más de un mes que el ministro coordinador no reunía a sus pares, todos juntos en el mismo lugar, y el reencuentro coincide con el avance de las causas judiciales en su contra por presunto enriquecimiento ilícito en el juzgado del juez federal Ariel Lijo. La reunión de gabinete, que fue definida como “pesada” por uno de sus protagonistas, fue la primera cita de una semana agitada para el jefe de gabinete, quien también se reunió a solas con Presti, Lugones y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para reuniones de trabajo. De los tres, sólo la sucesora de Patricia Bullrich esbozó una sonrisa en las fotos que la misma Presidencia distribuyó una vez finalizadas. En contraste, el propio Adorni lució sonriente y en control, siempre mirando a cámara. Sin conferencias de prensa ni contacto público con periodistas y medios, varios de los cuales no pudieron ingresar a la Casa Rosada por su presunta participación en la supuesta “infiltración” del Kremlin, el jefe de gabinete siguió preparando su presentación ante el Congreso, prevista para el miércoles 29. “De ninguna manera. Además, no hay cambios”, contestaba por estos días uno de los ministros que sonó durante este último mes como eventual reemplazo del jefe de gabinete, aunque no son pocas las voces las que, en voz baja, sugieren que, tarde o temprano, habrá modificaciones en el staff ministerial. La política y el fútbol, dos pasiones argentinas, están más entrelazadas que nunca. El gobierno se encuentra en un conflicto con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, mientras varios de sus integrantes intentan afianzar su presencia en San Lorenzo de Almagro, un club de renombre, donde el 30 de mayo se elegirá presidente hasta finales de 2027. El actual presidente interino y ex funcionario Pro, Sergio Constantino, quien venció a Matías Lammens en la última elección interna, se enfrentará a cuatro listas. Una de ellas está liderada por el abogado Manuel Agote, cercano a Sebastián Pareja, figura clave del grupo Movete Boedo Movete. Además, en la lista presentada esta semana, se encuentran otros dirigentes vinculados al oficialismo: Juan Curuchet, ex funcionario Pro; Nicolás Ferro, funcionario del Banco Central; y Walter Weimann, coordinador de medios provinciales en la secretaría de prensa de Presidencia. Opositores interesados recuerdan con cierta malicia el pasado de Weimann, relacionado con el cristinismo. La situación política y económica nacional también impacta en las administraciones provinciales y la del gobierno de la ciudad. Testigos privilegiados revelan que en el gabinete porteño de Jorge Macri hubo momentos de tensión, cuando se supo que la legisladora porteña Silvia Lospennato, quien encabezó la lista de legisladores porteños de Pro en mayo pasado, derrotada por La Libertad Avanza, tiene listo un proyecto de ley que propone quitarles el sueldo a los comuneros, un ingreso considerable, hoy similar al de los legisladores porteños. Ezequiel Sabor, secretario de Gobierno de la ciudad y encargado de las juntas comunales porteñas, reaccionó: “Yo voy a mandar un proyecto para bajarles el sueldo a los legisladores, entonces”, dijo durante una reunión de gabinete. Fuera de micrófono, voces críticas acusan a Lospennato de actuar por su cuenta, buscando competir con el discurso libertario, que propone una reducción de gastos en diversas áreas de la administración. La semana en el Banco Nación fue intensa, con la atención puesta en los créditos millonarios otorgados a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei. La respuesta oficial, buscando contrarrestar las acciones judiciales de la oposición, argumentó que la existencia de una norma favorecía a funcionarios y empleados públicos para obtener créditos a tasa preferencial, siempre y cuando fueran clientes del banco estatal





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