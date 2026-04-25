Erosión costera en Quequén: el avance del mar y el rol de los loros barranqueros

La costa de Quequén sufre una acelerada erosión debido a la acción de las olas, el viento, la actividad de los loros barranqueros y la construcción de la Escollera Sur del puerto. Se evalúa un proyecto de refulado para recuperar la playa perdida.

QUEQUÉN (Enviado especial). - La costa de Quequén , ya castigada por las olas y el viento, enfrenta un grave problema de erosión agravado por la actividad de los loros barranqueros , cuyas numerosas colonias excavan túneles en los acantilados, debilitando la estructura costera.

Este fenómeno, combinado con la construcción de la Escollera Sur del puerto de Quequén en 2008, ha provocado la desaparición de aproximadamente 2500 metros de playa balnearia, desde el parador Las Olas hasta Punta Carballido. Las defensas rocosas instaladas han demostrado ser insuficientes ante la fuerza del océano, poniendo en riesgo propiedades tanto antiguas como nuevas en la zona.

La situación se vive con especial preocupación en Bahía de los Vientos, un área que ha ganado atractivo turístico e inmobiliario en los últimos años. La solución, según los vecinos afectados, reside en el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, responsable de la obra de la escollera. Se evalúa la posibilidad de realizar un refulado, que consiste en extraer arena del fondo marino o de la escollera y depositarla en la playa a través de tuberías.

Esta técnica ya se aplicó con éxito en Mar del Plata en 1998. Mariano Carrillo, presidente del Consorcio, ha confirmado que el estudio de impacto ambiental para el refulado está en marcha, aunque su avance se ha visto retrasado por recientes protestas de camioneros que afectaron la operatividad del puerto. El puerto de Quequén, un importante centro de exportación de cereales, espera financiar la obra con los ingresos generados por su actividad.

Ingenieros como Néstor Diez advierten que el proceso de erosión se está acelerando exponencialmente y que el refulado, combinado con la construcción de escolleras para retener la arena, es la alternativa más adecuada. Sin embargo, la urgencia de la situación es evidente, ya que el océano continúa ganando terreno y amenazando las propiedades costeras.

La pérdida de playa no solo afecta al turismo y al valor inmobiliario, sino también al ecosistema local y a la calidad de vida de los residentes. La necesidad de una solución rápida y efectiva es imperiosa para preservar este valioso paisaje natural y garantizar el futuro de la costa de Quequén. La combinación de factores naturales y antrópicos ha creado una problemática compleja que requiere una intervención coordinada y sostenible para evitar mayores daños y recuperar el equilibrio costero.

La comunidad local espera que las autoridades tomen medidas concretas y a corto plazo para proteger su patrimonio natural y económico





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