El delantero noruego Erling Haaland brilló con dos goles en el primer tiempo de su debut en la Copa del Mundo de 2026, forzando un error defensivo y ayudando a Noruega a una victoria por 4-1 sobre Iraq. Haaland se convirtió en el primer noruego en anotar un doblete en un debut mundialista y se une a una selecta lista de jugadores que lo lograron en un primer tiempo, hazaña que no ocurría desde 1958. Además, usó el apellido materno Braut en su camiseta como homenaje a su madre, ex atleta de heptatlón.

Erling Haaland , el delantero noruego de 1,95 metros, ha irrumpido con fuerza en la Copa del Mundo de 2026, dejando clara su条件 letalidad y su instinto goleador desde su debut.

En su primer partido del torneo, disputado en el Gillette Stadium de Boston, Haaland no solo marcó dos goles en el primer tiempo, sino que también forzó un error defensivo clave que derivó en el segundo tanto noruego. Su presencia física y su presión constante sobre la salida del balón de Iraq resultaron decisivas para inclinar el marcador hacia una victoria final por 4-1.

Esta actuación le permitió convertirse en el primer jugador noruego en la historia de la Copa del Mundo en anotar un doblete en su debut, una hazaña que lo coloca junto a leyendas como Just Fontaine y Florencio Amarilla, los únicos hasta ahora en conseguir un doblete en el primer tiempo de un partido debut en un Mundial, logro que no se repetía desde 1958. Los números de Haaland en este torneo son asombrosos: once goles en sus últimos ciento treinta y cinco minutos de acción en Copas del Mundo, incluyendo nueve anotaciones en el Mundial Sub-20 de 2019 contra Honduras y ahora dos frente a Iraq.

Esto arroja una media de un gol cada doce minutos, una cifra que sobresale incluso en el panorama del fútbol mundial. Su impacto en la selección noruega ha sido total; Noruega se clasificó para el Mundial de forma directa al ganar el Grupo I de la fase de clasificación, anotando treinta y siete goles, más que cualquier otra selección, de los cuales dieciséis fueron obra del propio Haaland.

Su dominio ofensivo fue clave para asegurar la presencia nórdica en la cita mundialista. Un detalle curioso llamó la atención durante su debut: en la camiseta, en lugar del apellido Haaland, appeared "Braut". Este cambio responde a una razón familiar y de identidad. Braut es el apellido de su madre, Gry Marita Braut, una ex atleta noruega destacada en heptatlón durante las décadas de 1980 y 1990.

La elección de usar el apellido materno en su primer partido del Mundial ha sido interpretada como un homenaje a sus raíces familiares. Fuera de este ámbito, el partido también dejó otras noticias, como el reclamo del técnico de Irán a Gianni Infantino sobre supuestas injusticias en la preparación del equipo, así como notas sobre la vida de lujo de los ultra ricos durante el Mundial y un resumen estadístico de resultados y posiciones en los principales torneos





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