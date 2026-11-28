Veronika Erjavec se impuso a Julia Riera en dos sets en las semifinales del WTA Argentina Open, disputado en el Tenis Club Argentino de Palermo.

La jugadora eslovena Veronika Erjavec avanzó a la final del WTA Argentina Open tras vencer a la tenista argentina Julia Riera en dos parciales. El partido se disputó sobre las canchas de polvo de ladrillo del Tenis Club Argentino, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Erjavec demostró una contundencia superior en el segundo set para asegurar su boleto a la gran final del torneo de la gira profesional.

Desarrollo del duelo en la semifinal

Riera comenzó la competencia mostrando resistencia notable en el primer parcial, logrando salvar seis puntos de set importantes durante la lucha. Sin embargo, la eslovena Veronika Erjavec se impuso en la definicion por 7-6 (4), prevaleciendo en la tensión del desempate. En el segundo set, la victoria fue mucho más clara, con un marcador de 6-1 a favor de la visitante que selló su paso a la etapa final.

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Acción táctica y quiebres decisivos

En el arranque del encuentro, Erjavec mantuvo su servicio y aprovechó su segunda oportunidad de quiebre para colocarse rápidamente con un 2-0 en el marcador. Ambas tenistas lograron sostener sus saques hasta el séptimo game del primer set. La jugadora bonaerense Julia Riera dio una pelea férrea, logrando salvar cuatro puntos de set para igualar el parcial en 5-5 y salvando otros dos en el 12° juego para obligar a un desempate.

Estrategia en el desempate y segundo parcial

Durante la definición por desempate, Veronika Erjavec ejecutó dos miniquiebres fundamentales y no cedió ningún punto en su servicio para cerrar el primer parcial. Al inicio del segundo set, la eslovena fue imparable, encadenando los primeros cuatro games con rapidez. Erjavec incluyó dos quiebres en el primero y el tercer juego, donde apenas permitió que su rival sumara puntos en los saques, demostrando un dominio técnico superior en ese segmento.

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Panorama de la final y contexto del torneo

Erjavec volvió a quebrar el servicio de Riera en el séptimo game del segundo set para certificar su triunfo y obtener el pase directo a la final. Así quedó definida la otra final del WTA Argentina Open, que representa la 147ª edición de este certamen profesional. La eslovena llegó a esta instancia con mucha confianza tras haber superado con contundencia a la estadounidense Varvara Lepchenko, clasificada como la 218ª del ranking, con un marcador abultado de 6-0 y 6-2 en la otra semifinal.

Recuerdos y declaraciones del circuito ATP

En un contexto relacionado con el tenis argentino y la historia reciente del deporte, se han mencionado recientes confesiones de Juan Martín Del Potro. A 10 años de la gloria alcanzada en la Copa Davis, el tenista argentino reflexionó sobre su estado anímico, declarando: "Sentí que no iba a estar más en deuda". Estas palabras resaltan la carga emocional y el peso histórico que llevan los deportistas argentinos en competencias internacionales.