Erich Fromm: la auténtica misión del ser humano es darse a luz a sí mismo

El psicólogo Erich Fromm explica que la tarea esencial del individuo es generar su propia identidad mediante la introspección, la libertad y el amor, superando la rutina y la presión social.

Erich Fromm , uno de los pensadores más influyentes en la tradición psico‑humanista, afirmaba que la misión esencial del ser humano es "darse a luz a sí mismo".

Esa metáfora, lejos de aludir a un nacimiento físico, alude a un proceso interno de autogeneración que implica introspección, reflexión profunda y la búsqueda constante de la autenticidad. Desde su perspectiva, la vida no es simplemente la acumulación de conocimientos o la consecución de metas materiales, sino un camino continuo en el que el individuo debe crear su propia identidad, romper con los patrones impuestos por la cultura y los modelos de éxito preestablecidos, y asumir la responsabilidad de su propia existencia.

En otras palabras, el ser humano debe convertirse en el artífice de su propio ser, tal como un niño que, al nacer, abre los ojos y descubre el mundo por primera vez. Para Fromm, la libertad no es solo la ausencia de restricciones externas, sino la capacidad de elegir y de comprometerse con un proyecto vital que refleje los valores más profundos del individuo.

El amor, según él, es la expresión máxima de esa libertad: no se trata de una posesión o de una dependencia, sino de una actitud de cuidado y respeto que permite el desarrollo mutuo. Cuando el individuo se da a luz, reconoce su vulnerabilidad y, a la vez, su potencial creativo, lo que le permite establecer relaciones auténticas basadas en la empatía y la comprensión.

En este sentido, la frase del psicólogo invita a superar la vida automática, dominada por la rutina y la búsqueda de aprobación externa, y a embarcarse en un proceso de auto‑descubrimiento que favorezca el crecimiento personal y colectivo. La propuesta de Fromm también constituye una crítica a la cultura contemporánea, que a menudo promueve la conformidad y la pasividad.

Al enfatizar la necesidad de una introspección constante, el autor nos recuerda que el desarrollo de la personalidad es un acto activo que requiere valentía, disciplina y una disposición a cuestionar las normas sociales que limitan la expresión de nuestro ser más auténtico. En la práctica, "darse a luz a sí mismo" implica diseñar una vida coherente con nuestras convicciones, cultivar la capacidad de sentir amor de forma desinteresada y ejercer la libertad como un acto creativo, no como una simple opción.

Así, el legado de Fromm sigue inspirando a quienes buscan una existencia plena y significativa, basada en la autoconciencia, el compromiso y la construcción de relaciones humanas genuinas





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