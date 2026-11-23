Eric Grennon, hincha viral de Rosario Central, detalla en Paso a Paso cómo una información errónea de la radio provocó su invasión al estadio Gigante de Arroyito y la frustración tras el título de Boca Juniors.

Erick Grennon, el aficionado de Rosario Central que se convirtió en figura viral, reveló los detalles exactos de la invasión al terreno de juego en el estadio Gigante de Arroyito. En su reciente intervención en el programa de radio Paso a Paso, el hincha aclaró que su reacción descontrolada fue producto de una grave confusión informativa derivada de una señal deficiente.

La secuencia de eventos se desarrolló durante un partido crucial donde el resultado final dependía de múltiples escenarios. Mientras que en Córdoba el equipo de Rosario Central vencía 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, en Buenos Aires se esperaba un empate sin goles del equipo de Boca Juniors ante Estudiantes para asegurar la victoria anual de los auriazules.

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La falta de conectividad móvil obligó a los seguidores a depender de la radio como única fuente de actualización en tiempo real. Según explicó Grennon, no había señal en el celular y el grupo de aficionados escuchaba atentamente los comentarios de los locutores que transmitían el desarrollo de los partidos en vivo.

El problema surgió cuando las informaciones que llegaban a través de las radios fueron erróneas. Los comentaristas transmitieron la noticia de que el gol de Enner Valencia contra Defensa y Justicia había sido anulado. Esta información falsa llevó a la multitud a creer que el equipo de Boca Juniors no había podido empatar, lo que automáticamente declaraba a Rosario Central como campeón.

Confirmando la falsa victoria, la hinchada auriazul invadió el campo de juego del Gigante de Arroyito junto a los jugadores del equipo local. Celebraron con gran entusiasmo frente a las cámaras de televisión, sin saber que en ese instante exacto el gol de Valencia era válido y le otorgaba el título anual a Boca Juniors de la mano de Rodolfo Arruabarrena.

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La realidad los alcanzó pocos minutos después cuando les informaron que el tanto del Xeneize sí había valido. Esta noticia transformó instantáneamente la euforia en frustración, generando reacciones violentas y amenazas hacia aquellos que se burlaban de la situación a través de las redes sociales, un fenómeno que escaló rápidamente.

Confusión Informativa y Falta de Señal

Grennon destacó que la fuente primaria del error fue la radio y la ausencia de cobertura celular en la zona del estadio. Al no poder verificar la información de manera independiente, el grupo se quedó con la última palabra que escuchó en las bocinas, la cual afirmaba que el gol rival había sido descalificado por los árbitros.

Esta dependencia tecnológica única en un contexto de alta tensión deportiva provocó que la interpretación de la realidad fuera completamente distinta a lo que ocurría en otros estadios. La falta de validación cruzada de datos fue el detonante directo para que una celebración anticipada se transformara en una invasión masiva y problemática.

Los aficionados asumieron con certeza absoluta que el empate no se había producido y que su equipo había tomado la delantera definitiva en la tabla anual. Esta percepción falsa motivó el gesto de entrar a la cancha para celebrar una hazaña que, por circunstancias informativas adversas, aún no estaba consumada oficialmente.

Repercusiones en Redes Sociales

Tras regresar a su hogar y recuperar la conexión a internet, Grennon encontró su cuenta de Instagram pública invadida por cientos de interacciones hostiles. Pasó de tener 1600 seguidores a ser el centro de atención negativa, con comentarios dirigidos no solo hacia él, sino también hacia su familia y amigos.

La invasión digital fue tan intensa que sus publicaciones personales quedaron eclipsadas por el viralismo del momento. El hincha explicó que, incluso cuando ocurrió la visita del Papa a Argentina, su perfil estaba dominado por los mensajes relacionados con el incidente deportivo, lo que le resultaba difícil de procesar.

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La situación generó un clima de acoso en línea que contrastaba con la celebración inicial en el estadio. La exposición mediática masiva y la naturaleza pública de su perfil personal convirtieron un error deportivo menor en un incidente personal significativo para la vida cotidiana del joven.

Dinámica del Partido y Resultado

El escenario deportivo requería una sincronización perfecta de resultados para determinar al campeón de la tabla anual. El triunfo de Rosario Central sobre Estudiantes de Río Cuarto era insuficiente si Boca Juniors conseguía anotar al menos un gol en su partido correspondiente.

Enner Valencia, jugador de Boca Juniors, marcó el tanto decisivo que aseguró el trofeo para su club. Este gol invalidó la ventaja deportiva que Rosario Central había construido durante el encuentro, cambiando radicalmente el panorama de la tabla de posiciones al finalizar la jornada.

La confusión informativa actuó como un puente entre la realidad del marcador y la percepción de los hinchas. Mientras los jugadores y la multitud celebraban en el Gigante de Arroyito, el resultado final ya se había definido a favor del equipo rival, dejando a los aficionados auriazules en una posición de vergüenza y enojo.

Declaraciones del Protagonista

En el programa Paso a Paso, Eric Grennon mantuvo una postura reflexiva sobre lo sucedido, atribuyendo el acto principal a un momento de calentura y confusión. No buscó justificarse completamente, sino explicar el mecanismo psicológico e informativo que lo llevó a actuar de esa manera.

El hincha reconoció que la información recibida fue la última que escuchó antes de tomar la decisión de invadir la cancha. Su testimonio sirve como un ejemplo de cómo la desinformación en tiempo real puede tener consecuencias físicas y sociales inmediatas en los estadios.

La historia de Grennon ha trascendido el ámbito deportivo para convertirse en un caso de estudio sobre la gestión del ruido informativo en eventos de masas. Su aparición pública permite entender mejor las dinámicas emocionales y técnicas que operan cuando los aficionados dependen de canales no oficiales para validar sus esperanzas.