Eric Dane y Josh Duhamel: La pelea real filmada por error en Las Vegas

La autobiografía de Eric Dane revela una pelea real con Josh Duhamel durante el rodaje de Las Vegas. Conozca los detalles del incidente y el contexto de la vida del actor fallecido.

La autobiografía publicada esta semana por el difunto actor Eric Dane ha generado amplio revuelo en la industria del entretenimiento al revelar un incidente físico real ocurrido durante las grabaciones de la serie Las Vegas. Dane, fallecido en febrero, narra en su libro My Book of Days: A Memoir in Moments cómo una instrucción de seguridad ignorada por su colega Josh Duhamel derivó en una agresión física durante el rodaje de una escena ficticia.

El incidente de la corbata y la pelea real

El relato detalla que la tensión comenzó cuando Dane, quien padecía una hernia discal en ese momento, solicitó explícitamente a Duhamel que no tirara de su corbata durante la filmación. A pesar de la promesa de seguridad, el director gritó acción y Duhamel tiró de la prenda, causándole un intenso dolor en el cuello al actor. Tras una segunda infracción por parte de Duhamel, quien alegó haberse dejado llevar por el momento, la paciencia de Dane se agotó por completo.

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La situación escaló rápidamente cuando se repitió el error una tercera vez. Dane describe cómo se quitó el saco, le gritó a Duhamel y se abalanzó sobre él para pegarle. Lo que agravó la crisis fue que la cámara continuó grabando mientras la pelea real tenía lugar, creando la falsa impresión de que todo era parte de la actuación. Para el público, la escena mostraba a Dane como el agresor impulsivo, aunque en la realidad estaba sufriendo dolor físico debido a su condición médica y la repetición del gesto inseguro.

Posiciones y el posterior arrepentimiento

Duhamel se disculpó varias veces durante el incidente, atribuyendo sus acciones a la inmersión en el personaje y la dirección de la escena. Sin embargo, la repetición del acto irrespetuoso ante una lesión conocida rompió la barrera entre la ficción y la realidad. Eric Dane recordó que posteriormente tuvo que decirle a Duhamel que controlara a su colega ante la dirección, pero la situación ya había perdido el control fuera de la narrativa del programa.

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Con el tiempo, ambos actores superaron el conflicto. Dane compartió en sus memorias que volvieron a cruzarse en varias oportunidades y lograron reconciliarse. El actor reconoció su propia reacción explosiva, admitiendo que debería haber abandonado el set inmediatamente después del primer dolor, y se disculpó con Duhamel por la forma en que manejó la situación, llamándolo amigo a pesar del incidente traumático.

Legado de Eric Dane y su lucha contra la ELA

Este capítulo de su vida se suma al legado póstumo de Eric Dane, quien murió el 19 de febrero a los 53 años tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La enfermedad, diagnosticada en abril de 2025, le fue revelada pocos meses antes de su fallecimiento. Sus seres queridos comunicaron que pasó sus últimos días rodeado de su esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia, quienes fueron el centro de su existencia.

Nacido el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, Dane inició su carrera en los años noventa con participaciones en sitcoms y películas de menor escala. Su punto de inflexión llegó cuando interpretó al médico Mark Sloan, conocido como McSteamy, en Grey's Anatomy, rol que catapultó su fama internacional. Posteriormente, su papel protagónico en Euphoria consolidó su estatus como una figura central y versátil del panorama televisivo contemporáneo.