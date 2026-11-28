El equipo inglés se consagró campeón del Oficial Damas A tras una final disputada. Victoria 2-1 que cierra una competencia de alto nivel con goles en tiempo suplementario.

El equipo inglés se proclamó campeón absoluto del torneo Oficial Damas A tras imponerse en una final caracterizada por la intensidad táctica y la capacidad de respuesta bajo presión. La victoria se selló con un marcador de 2-1, consolidando el dominio técnico de las jugadoras inglesas que lograron mantener la compostura en los momentos decisivos del encuentro. Este título representa el clímax de una temporada competitiva donde la excelencia futbolística fue el hilo conductor de cada partido disputado.

Desarrollo del primer tiempo y igualdad temprana

La selección inglesa arrancó el partido con mayor predisposición ofensiva y una actitud clara de imponer su ritmo de juego desde el pitido inicial. Apostaron estratégicamente al contraataque como mecanismo principal para desequilibrar la defensa rival, lo que convirtió la acción en un duelo muy disputado y de alta tensión desde el primer minuto. Cuando faltaban nueve minutos para el descanso del primer cuarto, el elenco local, identificado como el equipo estudioso, dispuso de su primera oportunidad de córner corto para intentar abrir el marcador.

Also read Argentina dominó ante Bahamas y se acercó al objetivo de Qatar

A pesar de la oportunidad inicial, el equipo estudioso no logró convertir y permitió que la presión se intensificara. Justo un minuto después de esa ocasión fallida, el equipo inglés aprovechó la situación para establecer el 1-0, tomando la delantera en el marcador con un gol bien construido. Las estudiantes comenzaron a presionar con agresividad en toda la extensión de la cancha, buscando recuperar el control del partido mediante una defensa intensa que terminó generando la igualdad.

Táctica de contraataque y segundo parcial parejo

La jugada que igualó el marcador fue encabezada por una valiente intervención en un contraataque iniciado desde más de la mitad de la cancha. La jugadora que ejecutó este movimiento convirtió un gol de gran calidad técnica, decretando el 1-1 y devolviendo la igualdad al tablero. Este momento clave demostró la resiliencia del equipo local y su capacidad para responder ante la desventaja numérica en el marcador, manteniendo viva la esperanza de obtener el título en el primer tiempo.

Advertisement

El segundo parcial tuvo un desarrollo notablemente parejo, con acciones de peligro constante para ambos conjuntos que mantuvieron al público en vilo. El equipo estudió tuvo oportunidades claras para desnivelar la cuenta a su favor, especialmente durante la fase de juego muerto, pero no logró aprovechar sus córners cortos para convertir. Esta falta de precisión frente al arco permitió que el primer tiempo terminara igualado 1-1, dejando la llave abierta para la segunda mitad del partido.

La definición en el desenlace y consagración inglesa

En el último capítulo, el equipo inglés dominó las acciones de manera más efectiva y generó varias chances claras para ponerse nuevamente en ventaja. Dispuso de cuatro córners cortos durante este tramo final, demostrando control territorial y posesión del balón, pero aplicó la misma fórmula exitosa que su rival había utilizado anteriormente en el primer tiempo. Golpeó nuevamente de contraataque con efectividad para ponerse 2-1, aprovechando los espacios que dejaba la ofensiva rival.

El equipo estudioso se concentró entonces en defender la ventaja con todas sus fuerzas, intentando resistir el embate inglés y buscar un empate salvador que cambiara el curso del torneo. Sin embargo, la solidez defensiva inglesa fue suficiente para contener los intentos locales. El marcador no volvió a modificarse hasta el pitido final, permitiendo que el elenco inglés volviera a gritar campeón y cerrar su participación en el Oficial Damas A con el trofeo en alto.