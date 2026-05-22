Equipo argentino eliminado prematuramente al quedar en empate 2-2 frente a Caracas FC

El partido comenzó de la peor manera para los dirigidos por cuando uno de los defensores albicelestede su propia valla en la primera aproximación de los venezolanos. Sin embargo, los locales reaccionaron solo cuatro minutos después con un furioso derechazo de Adrian"Maravilla" Martinez a los 35 minutos, ejecutando magistralmente un penal al ángulo.

El equipo argentino logró empatar 2-2 frente a Caracas FC por la quinta fecha del Grupo E , un resultado que sentenció una difícil y temprana eliminación del equipo en el certamen internacional.

El partido comenzó de la peor manera para los dirigidos por cuando uno de los defensores albicelestede su propia valla en la primera aproximación de los venezolanos. Sin embargo, los locales reaccionaron solo cuatro minutos después con un furioso derechazo de Adrian"Maravilla" Martinez a los 35 minutos, ejecutando magistralmente un penal al ángulo. Todo parecía encaminarse hacia una victoria necesaria, pero la inconstancia del equipo volvió a pasar factura en el segundo tiempo





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