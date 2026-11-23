La Conferencia Episcopal Argentina presiona al Senado para aprobar la regulación de apuestas online antes del 30 de noviembre, advirtiendo sobre riesgos de ludopatía.

La Conferencia Episcopal Argentina ha emitido una Carta Abierta dirigida a los senadores, instando con urgencia la aprobación del proyecto de ley que regula y prohíbe las apuestas online. El texto, firmado por Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia, reclama que el Senado asuma su responsabilidad legislativa para evitar que la normativa pierda estado parlamentario el próximo 30 de noviembre.

Urgencia Legislativa para Protección Juvenil

El Episcopado sostiene firmemente que la protección de niños, adolescentes y jóvenes no puede permanecer atrapada en dilaciones políticas que frustran una respuesta necesaria. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde noviembre de 2024, enfrenta un plazo crítico para su tramitación en la Cámara Alta. Los obispos argumentan que cualquier retraso adicional pone en riesgo la vida y el futuro de tantos jóvenes, vinculando la inacción legislativa con consecuencias sociales devastadoras.

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Influencia del Mensaje Papal en el Debate

La intervención de la Iglesia introduce un nuevo elemento de tensión política, especialmente tras la reciente visita del Papa León XIV a la Argentina. Los obispos retomaron la frase del Pontífice en el Palacio Libertad, citando que "es un soplo la vida… pero el bien permanece", para vincular su mensaje sobre una sociedad más humana con la urgencia de regular el juego. Consideran que dejar morir la iniciativa implica ser cómplices de una muerte silenciosa que amenaza la integridad de las familias argentinas.

Consecuencias Sociales de la Ludopatía

El documento episcopal detalla los daños concretos asociados al crecimiento de las apuestas online, incluyendo deudas económicas crecientes, adicciones, deterioro de vínculos familiares y la frustración de proyectos de vida. En los casos más extremos, advierten sobre la aparición de desesperación y riesgo de suicidio. Los firmantes, que incluyen al cardenal Ángel Rossi y al obispo César Daniel Fernández, recalcan que la indiferencia y las postergaciones tienen un costo humano directo cuando está en juego la salud mental y física de la población joven.

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Barreras Parlamentarias y Posiciones Opositoras

El argumento principal del Episcopado es que el proyecto debe aprobarse tal como llegó desde Diputados, ya que cualquier modificación obligaría a devolverlo a la Cámara de origen. Esta circunstancia pondría en riesgo su continuidad debido al vencimiento del estado parlamentario. Sin embargo, sectores de la oposición como el PRO y Provincias Unidas no descartan introducir cambios, reconociendo diferencias sobre artículos específicos y el alcance de las restricciones publicitarias.

Próximos Pasos en Comisiones del Senado

La discusión se reactivará el miércoles 25 de noviembre en el plenario de comisiones, tras haber sido frenado en la sesión anterior un intento de tratar el proyecto sobre tablas. Los bloques opositores reconocen que las discrepancias sobre la regulación de las plataformas y las competencias provinciales son importantes, haciendo difícil una unificación de posiciones en 24 horas para votar sin cumplir los siete días reglamentarios posteriores al dictamen.