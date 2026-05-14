Enzo Copetti cumple con la ley del ex y clasifica a Rosario a Central: una definición convincente en el Gigante de Arroyito

Enzo Copetti, un delantero que irrumpió en Primera División con su estancia de dos temporadas en La Academia entre 2021 y 2023, fue el héroe de la noche en el Estadio Gigante de Arroyito cuando clasificó a Central y negó la victoria a Boca.

Enzo Copetti cumplió su promesa de ex, pidió perdón a Racing y clasificó a Rosario a Central con una impresionante definición en el Gigante de Arroyito.

El delantero que irrumpió en Primera División con su estancia de dos temporadas en La Academia entre 2021 y 2023 fue el héroe de la noche en el Estadio Gigante de Arroyito, donde se jugó la final entre Boca y Central. Copetti, que apareció por sorpresa con un golazo que inclinó el partido, admitió sentirse "una mezcla de sensaciones" después del partido.

El Canalla recuperó el balón tras un intento aislado de Santiago Solari y terminaría en los pies de Enzo Copetti por la derecha de la ofensiva local. Después de un remate preciso, Santiago Sosa le devolvió la pelota con un débil rechazo y Copetti la tomó de primera para negociar una esquina junto al palo derecho de Facundo Cambeses.

Rápidamente, lo celebró con un gesto de disculpas que contrastó con la explosión del estadio, en un gesto que se quedó prendido.

"Hecho por uno de mis colegas de la Academia, Enzo Copetti" parece ser el leit motiv de su debut en Primera División con Racing





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