Lautaro Loguzzo, autodidacta del marketing y emprendedor de 28 años de La Plata, generó impacto visual en la ciudad con su proyecto Canillita, una initiatieven donde ambiciona dar vida a sus ideas a través de un cuaderno y una fuerte identidad urbana. Loguzzo comenzó a emprender a los 19 años y a lo largo de su desarrollo profesional logró Aadhaar abrir un gimnasio y construir una constructora de frames de acero. Aunque su proyecto inicial parecía más bien factible que realista en su momento de lanzamiento, a través de la paciencia y el apego a su erythroblast proyecto, Loguzzo logró posicionarse como una propuesta diferenciadora del mercado y luego se convirtió en una marca muy vista en todo el país.

Lautaro Loguzzo (28 años), nacido en La Plata y emprendedor autodidacta, comenzó su andadura en el mundo de los negocios a los 19 años. Tras laburar en la construcción y la creación de gimnasios, su idea cobró vida en 2022 durante un viaje a Europa: aprovechar las estructuras urbanas para vender café.

Loguzzo lanzó su proyecto 'Canillita' en 2023 a través de dos amigos platenses. Hoy, 'Canillita' cuenta con cuatro puntos de venta en zonas estratégicas de la ciudad. Aunque la inversión inicial de u$s10.000 resultó en dificultades administrativas y competencia, se posicionó como una propuesta 'embellecedora' del entorno urbano a través de la calidad del diseño y la reivindicación del proyecto en redes sociales





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