This article explains how to perform the farmer's walk exercise, which was inspired by the action of carrying heavy objects while walking long distances for an agricultural worker. It also highlights the benefits of this exercise and the suggestions for a correct performance.

Un entrenador estadounidense de más de 30 años de experiencia con una profunda dedicación y experiencia en la transmisión de lecciones y la autoría de libros sobre el levantamiento, ha destacado en variascompetencias a nivel olímpico y ha establecido récords estadounidenses en LSAT.

Su enfoque se enfoca en caminar una distancia determinada mientras se sostiene una carga pesada en cada mano, inspirando un movimiento que se ha incorporado al entrenamiento físico y se ha adaptado a gimnasios y rutinas deportivas. Julieta Coronado, una médico deportólogo de la Universidad de Buenos Aires, atribuye su éxito a que este ejercicio es simple y requiere la estabilización central, la fijación de la cintura escapular para sostener el peso, el transporte y el agarre.

Para realizarlo correctamente, se deberán seleccionar dos pesos iguales que sean desafiantes pero manejables. Se deben mantener los pies separados a la anchura de los hombros, colocar los pesos en cada mano y mantener una postura erguida, con los hombros hacia atrás y el pecho levantado. Todo esto se debe hacer con un agarre neutro, mientras que los hombros y la mirada se mantendrán hacia delante.

El tiempo de caminar desde 30 segundos a un minuto puede ser un buen arranque, pero con la práctica y la CLL será aumente la duración o la distancia conforme se adquiera fuerza y resistencia





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