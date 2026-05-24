Entrenador despedido del club de Diego Milito tras malos resultados y eliminación en Sudamericana

El entrenador fue despedido del club del que es ídolo tras malos resultados y la eliminación en fase de grupos de la Sudamericana. La relación con Milito siempre estuvo envuelta de rumores.

Después de dos años y medio y dos títulos, el entrenador fue despedido del club del que es ídolo tras malos resultados y la eliminación en fase de grupos de la Sudamericana .

La relación con Milito siempre estuvo envuelta de rumores. De forma unilateral, la dirigencia del club que encabeza Diego Milito decidió terminar el ciclo de quien es un ídolo de la institución luego de los malos resultados del último tiempo, aunque este factor no es el único. En el trasfondo hay una relación entre DT y dirigencia que nunca fue del todo buena y un ciclo que se desgastó.

La punta del íceberg que terminó de hundir a Racing en este presente apático fue la eliminación de la Copa Sudamericana en fase de grupos tras el empate 2-2 con Caracas. Luego del encuentro, Costas se había hecho cargo.

Además, había sembrado dudas sobre su continuidad ante la consulta de si la situación económica del club podría influir. Sin embargo, el cuerpo técnico tenía en mente dirigir los próximos partidos del semestre. Costas, tras la eliminación de Racing: 'El culpable yo soy, nada más'. Después esperaban una reunión con Milito para diagramar la segunda parte del año y, en especial, pensar en los refuerzos.

Por eso la decisión que les comunicaron este sábado los sorprendió y Costas pidió realizar una conferencia de prensa este domingo para despedirse de los hinchas. En cuanto a lo deportivo, a esta temprana eliminación en el plano continental se suma el magro andar del equipo en el Apertura, en el que se clasificó por la ventana a los octavos de final, favorecido por los resultados de otros equipos, y en este Apertura, el equipo ganó solo cinco partidos, empató seis y perdió otros cinco.

Pero lo que tampoco se puede obviar es que desde que Milito ganó las elecciones a fines de 2024 empezó a circular la versión de que Costas no era del gusto futbolístico del Príncipe, que imaginaba otro estilo para su Racing. La especulación partía de que en la época que el otrora delantero fue director deportivo del club se había inclinado por nombres con otros perfiles. Pero este 2026 no empezó de la mejor manera para la Academia.

Los malos resultados pusieron a Milito en el ojo de la tormenta y fue el principal apuntado por los hinchas, que incluso llegaron a cantar contra la directiva entendiendo que fallaron en los refuerzos traídos. Horas antes del cruce con Huracán, por la última fecha de la etapa regular del Apertura, poco después surgieron rumores de una pelea entre las partes que habría derivado en divisiones internas dentro de la institución.

El club difundió un video en el que se ve un sentido abrazo entre Costas y Milito en el vestuario, a donde había ido el dirigente para celebrar el triunfo. La imagen fue interpretada como una fuerte muestra de apoyo de parte del pope y una manera de disipar rumores en medio de un presente acuciante en lo futbolístico. A tan solo 12 días más tarde y con dos partidos de por medio, Milito decidió despedir a Costas.

Según pudo saber, la decisión no cayó para nada bien en el cuerpo técnico que esperaba empezar a delinear la segunda parte del año. Por eso, el DT pidió una conferencia de prensa para hablarle a los hinchas este domingo y cerrar su tercera etapa en la institución en la que ganó la Sudamericana 2024 y la Recopa ante Botafogo a principios del año siguiente





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Racing Costas Milito Sudamericana Copa Sudamericana Apertura Huracán Reforzos Divisiones Internas Pope

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El arquero del Racing en la Copa Sudamericana: Blooper o desafortunado Bosque?Un arquero que mostró sus nervios durante un córner en la Copa Sudamericana costó a su equipo el partido y generó críticas. La jugada dejó un doblete para el Caracas y un último minuto dramático

Read more »

Final de ciclo: Racing resolvió despedir a Gustavo CostasEl mismo presidente Diego Milito lo echó este mediodía provocando la sorpresa del entrenador, con contrato hasta 2028 y dos partidos por delante antes del receso, que no dirigirá.

Read more »

Después de la eliminación de la Copa Sudamericana, Racing echó a Gustavo CostasEl presidente del club, Diego Milito, tomó la determinación de interrumpir el contrato del entrenador, que terminaba en 2028.

Read more »

Quién reemplazará a Gustavo Costas en Racing: los candidatos de Diego MilitoEl presidente de Racing despidió al entrenador y ya se encuentra en la búsqueda de su sucesor de cara a la segunda parte del año.

Read more »