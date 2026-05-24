Entrenador de Racing, Gustavo Costas, despide en emotivo juego

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, dirigió su última práctica en el Estadio Presidente Perón y recibió el apoyo de un grupo de hinchas que se acercó al Cilindro para despedirlo en medio de una jornada cargada de emoción.

vivió una jornada cargada de emoción en el estadio Presidente Perón durante su despedida del plantel deEl entrenador dirigió su última práctica al frente de la ‘Academia’ y recibió el apoyo de un grupo de hinchas que se acercó al Cilindro para acompañarlo en un momento muy especial.

Costas tuvo un gesto que emocionó a los fanáticos: los saludó, les sonrió y agradeció las muestras de cariño en medio de un clima de profunda emoción. Además, la familia del DT dijo presente y lo acompañó en su último día como entrenador de la Academia





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