Entrenador de Racing Club: 'Más vivo que nunca' y con ambición de campeonato

El entrenador de Racing Club se mostró optimista tras el partido contra Barracas Central, destacando el cambio de actitud del equipo y reafirmando su objetivo de clasificar al campeonato. Analizó el partido, la polémica expulsión y el futuro del equipo.

El entrenador de Racing Club , tras el partido frente a Barracas Central , se mostró visiblemente entusiasmado y optimista sobre el futuro del equipo. Manifestó sentirse 'más vivo que nunca' después de observar la actuación de sus jugadores, y reafirmó la ambición de clasificar al equipo entre los ocho mejores y, posteriormente, luchar por el campeonato.

La atmósfera en el estadio Cilindro fue particularmente intensa, marcada por la frustración y el descontento de la afición con el rendimiento reciente del equipo, lo que añadió una capa adicional de presión al encuentro. El técnico destacó un cambio significativo en la actitud y el enfoque del equipo, especialmente durante la primera mitad del partido, que describió como 'bárbaro'.

Sin embargo, reconoció que el cansancio físico afectó el desempeño en el segundo tiempo, lo cual es comprensible considerando el esfuerzo realizado. En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador profundizó en el análisis del juego. Señaló que durante el primer tiempo, el equipo dominó la posesión y el ritmo del partido, mientras que en la segunda mitad, Barracas Central logró quitarle la pelota y generar situaciones de peligro.

A pesar de ello, minimizó la cantidad de oportunidades de gol claras que tuvo el rival, y criticó la falta de precisión en los ataques de su propio equipo durante la primera mitad, atribuyéndola a errores en el posicionamiento y la definición. El objetivo principal, según el entrenador, es asegurar la victoria en el próximo partido contra Venezuela, y enfatizó la importancia de mantener la concentración y la disciplina táctica.

Además, abordó la polémica expulsión de un jugador, admitiendo que no había tenido la oportunidad de revisar la jugada en detalle para determinar si la decisión del árbitro fue correcta. Sin embargo, insistió en la necesidad de corregir este tipo de incidentes, ya que las expulsiones pueden afectar negativamente el rendimiento del equipo, especialmente en un club de la magnitud de Racing Club.

Subrayó la importancia de la comunicación constante con los jugadores para evitar errores y mantener la cohesión del equipo. El entrenador también elogió el desempeño individual de varios jugadores, destacando la entrega y el esfuerzo de todo el equipo, independientemente del resultado. Reconoció que la actitud de lucha y la dedicación son características fundamentales de Racing Club, y que los jugadores demostraron estas cualidades durante todo el partido, incluso jugando con un hombre menos.

En particular, resaltó la actuación de un jugador específico, quien, a pesar de no estar en su mejor forma física, realizó un partido excepcional y solicitó ser reemplazado para preservar sus energías. El entrenador lamentó tener que sustituirlo, ya que estaba jugando bien, pero priorizó su bienestar y la necesidad de introducir un cambio táctico.

También se refirió a la posibilidad de recuperar a un jugador formado en las divisiones inferiores del club, expresando su alegría por su progreso y su deseo de verlo nuevamente vistiendo la camiseta de Racing Club. Finalmente, el entrenador abordó la reacción de la afición, agradeciendo su apoyo incondicional y reconociendo su derecho a expresar su descontento, aunque aclaró que no se siente responsable de la merma en el rendimiento del equipo.

Mencionó que la afición incluso expresó su frustración hacia la directiva del club, pero prefirió no entrar en detalles sobre este tema





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