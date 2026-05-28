Entre los motivos de la llegada de Peter Thiel a Argentina, se encuentra su preocupación por el futuro de Estados Unidos y su afinidad ideológica con el presidente Javier Milei.

Peter Thiel, un multimillonario tecnológico, ha estado viviendo en Argentina desde hace tiempo y recientemente ha dejado sus hogares en Los Ángeles y Miami para establecerse en Buenos Aires. Además, ha comprado una mansión en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad y ha organizado una cena con la élite empresarial local en la que habló del anticristo, según funcionarios argentinos y personas familiarizadas con sus actividades. Thiel está considerando Argentina como un posible refugio en caso de conflictos en el hemisferio norte y riesgos como una guerra nuclear y la inteligencia artificial desbocada. Además, su afinidad ideológica con Milei, quien comparte sus aversiones a los impuestos, el socialismo y el 'wokismo', ha llevado a Thiel a sentirse atraído por el país.
El gobierno argentino ha estudiado la posibilidad de ofrecer a Thiel la residencia permanente o incluso la ciudadanía, pero por el momento no está claro si aceptaría. El apoyo ideológico de Milei y la estabilidad política y económica de Argentina, en comparación con otros países, han llevado a Thiel a sentirse atraído por el país.
Sin embargo, el pasado turbulento de Argentina, marcado por golpes militares y colapsos financieros, puede ser una preocupación para un multimillonario en busca de estabilidad
Milei anuncia posible visita del Papa León XIV a ArgentinaEl presidente argentino Javier Milei afirmó que es muy probable que el Papa León XIV visite la Argentina en noviembre, citando gestiones del canciller Pablo Quirno. La noticia ocurre mientras el Vaticano no ha incluido oficialmente la gira en su agenda, generando especulaciones y cobertura internacional, especialmente en relación a las recientes declaraciones del pontífice sobre la inteligencia artificial.
Funcionarios de Trump elogian al Gobierno de Milei en embajada argentina en WashingtonAltos funcionarios de la administración Trump destacaron la alianza estratégica con Argentina, celebraron las reformas de Milei y resaltaron la cooperación en seguridad tras designar a organizaciones criminales como terroristas.
El regreso del Milei bueno y las señales a Santiago Caputo y Karina MileiEl Presidente retomó el buen tono y le regaló un libro a sus ministros.La pelea interna, con gestos del Presidente a ambos sectores.
