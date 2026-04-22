Entre el optimismo oficial y la cautela de Wall Street: el desafío de la deuda argentina

El reciente viaje de Luis Caputo a Washington generó un impacto dispar en el mercado local, donde persiste la preocupación por el cronograma de vencimientos y la sostenibilidad del plan económico ante la fragilidad de la economía real.

El ministro de Economía , Luis Caputo, regresó de su reciente gira por Washington con un discurso triunfalista tras haber destrabado un desembolso de 1.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional y haber obtenido el compromiso de financiamiento por otros 2.000 millones provenientes del Banco Mundial. Sin embargo, la reacción inmediata en el mercado local no fue la euforia que el Palacio de Hacienda esperaba, sino todo lo contrario.

Los inversores interpretaron estos movimientos como una señal de alerta ante las crecientes dificultades que enfrenta el Estado argentino para hacer frente a los vencimientos de deuda a corto y mediano plazo. En las reuniones mantenidas en Estados Unidos, el clima entre los fondos de inversión se mantuvo cauto, con interrogantes persistentes sobre el nivel de las reservas, la sostenibilidad de la deuda y la incertidumbre en el frente político. Si bien no se produjo una retirada masiva, los fondos han optado por la cautela antes que por aumentar su exposición, consolidando una pausa que también se percibe en el sistema financiero doméstico. El economista Jorge Carrera, ex vicepresidente del Banco Central, ha advertido sobre el impacto negativo que genera la dependencia de organismos multilaterales como el FMI, el BID o el Banco Mundial. La denominada subordinación implícita, que otorga prioridad de cobro a estos organismos, añade una prima de riesgo que puede elevar el riesgo país entre 100 y 200 puntos básicos, una realidad que se hizo evidente cuando el indicador trepó a 533 puntos esta semana. La desconfianza del mercado se manifiesta en una caída generalizada en la curva de bonos soberanos. Analistas de consultoras como Sarandí han sido tajantes al señalar que el equipo económico no está logrando reducir el riesgo país a pesar de haber atravesado meses clave para el ingreso de divisas. Entidades como el Banco Galicia y el Banco Comafi han puesto el foco en la fragilidad social, la mora familiar en niveles récord y la debilidad en los sectores industriales, lo cual anticipa serios desafíos de gobernabilidad y refinanciamiento hacia 2027. Desde el exterior, las visiones se encuentran divididas. Mientras que firmas como JPMorgan y Bank of America mantienen una postura más moderada o positiva, destacando el cumplimiento de las metas fiscales y el potencial de sectores como la energía y la minería, otros analistas como los de Morgan Stanley ponen sobre la mesa cifras alarmantes. Según sus proyecciones, el Tesoro necesitará cubrir obligaciones por 19.900 millones de dólares en 2026 y más de 23.000 millones en 2027, sumado a los compromisos del Banco Central. Esta carga financiera, que se concentra peligrosamente al inicio del año electoral, ha sido objeto de críticas incluso desde sectores ideológicamente cercanos al Gobierno, como el economista Nicolás Dujovne, quien alertó sobre la desaceleración en la baja de la inflación y la imposibilidad de sostener mejoras marginales sin una recuperación genuina de los salarios. El modelo actual, basado en un ajuste severo, enfrenta el riesgo de erosionar la recaudación debido a un mercado interno deprimido, lo que retroalimenta la fragilidad política y abre interrogantes sobre la sostenibilidad del programa económico a largo plazo





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