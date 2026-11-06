Entradas de Estudiantes se agotan en 30 minutos para la final de la Copa Libertadores

La demanda superó la oferta en apenas 30 minutos al abrir la venta de entradas para la gran final de la Copa Libertadores disputada en Uruguay.

La venta de entradas para la gran final de la Copa Libertadores registró un agotamiento casi inmediato en las localidades de la Categoría 3 correspondientes a Estudiantes de La Plata. En un lapso de apenas media hora, los hinchas lograron comprar las casi 14 mil localidades disponibles para esta sección del estadio en Uruguay.

Demanda extrema agota entradas en 30 minutos

La enorme demanda de los fanáticos hizo que las localidades de Categoría 3 se terminaran en un abrir y cerrar de ojos. La venta comenzó a las 18:00 y, para las 18:30, ya no quedaban tickets disponibles para los socios y simpatizantes argentinos.

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El club priorizó socios y amplió cupo

La institución confirmó que durante todo el proceso se respetó el sistema de ranking establecido para los socios, quienes tuvieron exclusividad y prioridad para adquirir sus lugares. Previo a esta venta, Estudiantes ya había realizado gestiones oficiales ante la CONMEBOL y los organismos de seguridad de Uruguay debido a la fuerte demanda registrada en la primera ventana de compra. Gracias a esto, el club platense consiguió llevar la capacidad de la Categoría 3 al máximo permitido por la organización, pero el aforo igualmente resultó insuficiente ante la marea de hinchas.

Última oportunidad el próximo miércoles

El próximo miércoles 11 de noviembre se habilitará una nueva etapa de venta de entradas correspondientes a la Categoría 2. Esta fecha representa la última esperanza para los simpatizantes que no lograron conseguir su ticket en la jornada anterior y desean asistir al evento continental.

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Palmeiras también agota sus localidades

El rival de Estudiantes no se queda atrás en la asistencia masiva. La parcialidad del Palmeiras agotó sus 12.000 entradas disponibles durante este viernes. Los hinchas brasileños adquirieron la totalidad de las localidades destinadas a la cabecera Colombes.

El equipo busca su segunda corona

De esta manera, el equipo dirigido por Abel Ferreira se asegura un masivo acompañamiento en su búsqueda por conquistar un nuevo título continental. Los palmeirenses regresan a un escenario de grandes recuerdos, ya que en ese mismo estadio se consagraron campeones de la edición 2021 tras vencer a Flamengo.