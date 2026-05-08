Entidades financieras impulsarán el Hot Sale 2026 con promociones récord

Las entidades financieras se preparan para ofrecer descuentos, cuotas sin interés y reintegros en la próxima edición del Hot Sale, con el objetivo de reactivar el consumo en sectores clave como tecnología, electrodomésticos y turismo.

Las entidades financieras se preparan para participar con fuerza en la edición 2026 del Hot Sale, uno de los eventos más importantes del comercio electrónico en el país.

Según lo anunciado, ofrecerán beneficios significativos, como hasta 24 cuotas sin interés, descuentos de hasta el 55% y reintegros que, en algunos casos, alcanzarán los $200.000. Esta estrategia se centrará nuevamente en rubros clave como electrodomésticos, tecnología, turismo e indumentaria, que suelen ser los más demandados durante este período de promociones.

El Hot Sale, organizado por la Cámara de Comercio Electrónico (CACE), se llevará a cabo entre el 11 y el 13 de mayo, pero varios bancos han decidido extender los beneficios durante toda la semana para maximizar el impacto en las ventas. En un contexto económico donde el consumo aún no muestra una recuperación sostenida, estas promociones se han convertido en una herramienta esencial para impulsar las operaciones de alto valor, especialmente en productos financiados.

Las entidades financieras apostarán principalmente por sus propios marketplaces y acuerdos con grandes cadenas de retail, destacando las cuotas sin interés y descuentos adicionales para quienes realicen sus compras a través de billeteras virtuales o aplicaciones bancarias. Además, se implementarán campañas específicas para el sector turístico, incluyendo viajes al exterior y paquetes nacionales, con el objetivo de estimular el gasto en este rubro.

La expectativa es que estas medidas generen un aumento significativo en las ventas y reactiven el consumo en un mercado que ha mostrado signos de estancamiento en los últimos meses





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