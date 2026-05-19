Enrique Macaya Márquez wins prestigious award, emotional In Memoriam segment, and more

Enrique Macaya Márquez, a renowned television host, received a prestigious award for his distinguished career. The In Memoriam segment at the awards ceremony was particularly moving, with tributes paid to those who had passed away in the industry.

Enrique Macaya Márquez recibió un premio por su destacada trayectoria, el In Memoriam emocionó a todos, la estatuilla que obtuvo Wanda fue muy comentada, así como la reconciliación entre Georgina Barbarossa y Moria Casándurante la ceremonia lo posicionaron como gran candidato para el premio máximo.

Y los que apostaron por él no se equivocaron. El conductor se alzó con elcerca de la 1 de la madrugada, cuando ya muchos nominados, premiados e invitados se habían retirado del Salón Libertador del hotel Hilton, lugar habitual de los premios que, este lunes 18 de mayo, realizaron su 54a. entrega.mientras todos sus colegas lo interceptaban en el camino para saludarlo.

‘Muchas, muchísimas gracias. La tele es mi vida’, comentó el conductor ni bien se acercó al micrófono.

‘Encontré una forma de vida en la tele desde muy chiquito. Me quieren mucho y lo siento’, dijo el ganador mientras le agradecía a su canal actual y al resto de los canales en los que trabajó.

‘Resulta que mi hobby es mi trabajo, hago lo que me gusta y además me pagan por eso y eso es mucho. Tengo mucho más de lo que me imaginé y eso que me imaginaba muchas cosas de chiquito. Prometo apoyar esto en la biblioteca y seguir trabajando mucho por la televisión’, concluyó mientras alzaba su premio entre lágrimas.haya recibido este premio.

Pude conocer desde adentro lo que labora esta producción para hacer un programa híper federal, donde no sólo conocimos voces todas las noches sino historias de pueblos y provincias. La verdad que fue hermoso poder acompañar’, expresósumó: ‘Yo sinceramente no preparé nada porque pensé que no iba a ganar y si hubiera preparado, ya me lo hubiera olvidado. Así que gracias a mi familia, a mis amigos y a mi mujer preciosa que está ahí . Aguante Córdoba’.

Wanda Nara, Moria Casán, Marley y Guido Kaczka fueron algunos de los famosos que pasaron por la GlamCam de LA NACION Esta edición tuvo algunas novedades. Por ejemplo, El minuto de oro, reconocimiento al rating, el gran termómetro de los medios. El encuentro entre Boca Juniors y Benfica de Portugal, en el Mundial de Clubes, fue el que tuvo su pico máximo a las 20.57 del día de emisión con 34.97 de rating.

DT de Boca en ese partido y en ese torneo que se disputó por primera vez.obtuvo el primer Martín Fierro de la noche, por Labor en conducción masculina obtuvo el segundo. Visiblemente emocionado, Guido Kaczka subió al escenario y agradeció: ‘Lo comparto de nuevo con mi familia, con mis amigos y mis hermanos.

Me acuerdo que la primera vez que estuve nominado mi viejo me hizo un cuadrito en papel con esa nominación, al final no lo gané pero ojalá que en algún lugar sepa que me gané este premio en conducción. Lo comparto con él’, se sinceró con la voz quebrada. Antes de retirarse, también le dedicó unas tiernas palabras a Mirtha Legrand.

‘En todas las mesas estamos comentando lo que sos Mirtha: sos un ejemplo total, sos la admiración. Quizá lo que te admiramos sea lo único unánime en la televisión argentina. Bravo, Mirtha’, cerró. En una televisión en la que la ficción brilla por su ausencia (o se trata de segundas reproducciones de ciclos que nacen en el streaming), la categoría de panelista adquiere una importancia mayor.y lo celebró con un gran beso con su pareja ante las cámaras.

Con papel en mano para no olvidarse de nadie, el panelista depor su compromiso.

‘Gracias por estar y por siempre tener una pregunta alerta’, lanzó en otro de los premios más festejados por todos los presentes. Wanda Nara, Moria Casán, Marley y Guido Kaczka fueron algunos de los famosos que pasaron por la GlamCam de LA NACION. La periodista María Eugenia Manguel, en representación de El Nueve, recibió el Martín Fierro de la noche por Labor en conducción femenina.

Antes de bajarse del escenario, Manguel le dejó un mensaje a sus colegas: ‘Le quiero decir a todos esos que cuando nos verduguean y nos atacan están cruzados de brazos, sepan que a ustedes también les va a llegar el momento’





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