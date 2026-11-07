Enner Valencia define el título del Boca Juniors con gol en el último minuto

El delantero ecuatoriano Enner Valencia anotó el gol de la victoria en el minuto 90+1 contra Defensa y Justicia, coronando al Boca Juniors como campeón de la Liga 1.

El delantero ecuatoriano Enner Valencia se convirtió en el protagonista absoluto del título de la Liga 1 para el Boca Juniors. En un instante dramático ante Defensa y Justicia, Valencia pescó un balón en el área y lo envió al fondo de la red en el minuto 90+1, desbancando al Central Córdoba que lideraba la tabla de posiciones. Este gol agónico evitó que el trofeo viajara rumbo a Rosario y permitió que el equipo de Jorge Sampaoli celebrara su campeonato en el Estadio La Bombonera.

El momento exacto de la definición del torneo

La jugada decisiva ocurrió cuando el cronómetro marcaba los 50 minutos de tiempo complementario, con apenas 60 segundos restantes para el final del partido y la posibilidad clara de que Central Córdoba se consagrara bicampeón. Valencia, ubicado en el lugar y momento correctos, aprovechó una mala salida del defensor Matías Borgogno. El delantero ejecutó una volea precisa que dejó sin oportunidad al portero rival, sellando así la victoria del Xeneize.

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La evolución del ecuatoriano en el elenco xeneize

La trayectoria de Valencia dentro del club ha sido de constante adaptación y superación. Inicialmente, el delantero ecuatoriano fue una opción de recambio para el jugador Merentiel durante el inicio irregular de la temporada. Su primera gran tarde con los colores azul y oro ocurrió previamente en los cuartos de final de la Copa Argentina contra Racing. Allí ingresó como figura clave en el desenlace del encuentro, demostrando su capacidad goleadora en instancias eliminatorias.

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La conexión con el entrenador y la identidad del club

Este triunfo no es solo un logro deportivo, sino también un cierre simbólico para el director técnico Jorge Sampaoli, ya que coincide con el día del cumpleaños del DT histórico del club, Martín Palermo. Valencia aprovechó la efeméride vistiendo el atuendo del Titán y confirmando la confianza que depositó en la institución desde su llegada. El ecuatoriano había sido vinculado anteriormente con el Talleres, que aún tenía a Sampaoli como entrenador, y también evaluaba cerrar su carrera en Emelec antes de firmar con el club porteño.

Reacciones y proyección del equipo campeón

Tras la definición, Valencia expresó su emoción en entrevistas con medios locales. "Esto es maravilloso. Queda para toda la vida. Estará entre los primeros [goles más importantes]. Sabía que venía al mejor club de Sudamérica", declaró el atacante. El equipo de la mano de Vasco Arruabarrena, con su hinchada presente, finalmente pudo festejar el primer paso hacia lo que se anticipa como una temporada multitudinaria, con la visión de sumar hasta cuatro títulos más en el año 2026.